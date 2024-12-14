Стартап-разработчик «жидких» нейросетей Liquid AI привлёк $250 млн от производителя процессоров AMD и других

Его оценка составила $2,3 млрд.Полученные деньги направят на разработки. С AMD также заключили «стратегическое партнёрство» — оно позволит использовать её нейронные, графические и центральные процессоры, чтобы «оптимизировать» модели.Liquid AI основали в 2023 году исследователи лаборатории ИИ Массачусетского технологического института Рамин Хасани, Матиас Лехнер, Александер Амини и Даниэла Рус.Стартап занимается разработкой «жидких» базовых моделей, или liquid foundation models, — нейросетей с архитектурой, отличной от «трансформеров» (такая у моделей GPT от OpenAI). Говорит, что уже сотрудничает с бизнесом на рынках бытовой электроники и финансовых услуг, но названия не раскрывает.Хасани, Рус, Амини и Лехнер. Источник фото: The Boston GlobeПо словам Sber AI, среди отличительных черт «жидких» моделей — размер. Обычно у них всего несколько сотен параметров, а не миллиарды, как у «трансформеров». Чем их меньше — тем быстрее нейросеть принимает решение и тем проще человеку проследить, как она к нему пришла. Первое хорошо, например, для систем автопилота, где счёт идёт на секунды. Второе — для сфер с жёсткой подотчётностью вроде здравоохранения.Ограничения тоже есть: такие нейросети подойдут «далеко не для всех типов данных». Обрабатывать и генерировать изображения они не могут. Потестировать две большие модели Liquid AI можно в «песочнице» компании или в Perplexity Labs.#новости
Это уже отсылка к второй части известного всем фильма
Простите, а что за жидкость? Если на них пописать эти нейросети работать будут?
Будем производить жидкие нейросети.