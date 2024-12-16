Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд» предложил участникам pre-IPO обратный выкуп акций и запланировал продать бизнес — The Edinorog

Но не раскрыл покупателя. «Бери заряд» 5 декабря 2024 года разослал инвестором, которые участвовали в раунде pre-IPO, предложение об обратном выкупе акций, рассказал партнёр «Сообщества прямых инвестиций» («СПИн») Анатолий Горелов. С документом ознакомился автор The Edinorog Дмитрий Филонов со ссылкой на документ.Сервис завершил pre-IPO в мае 2024 года и, по собственным данным, привлёк «более 750 млн рублей». Инвесторы суммарно получили 15,88% акций по цене 450 рублей за бумагу, а оценка компании составила около 15 млрд рублей.Провести IPO «Бери заряд» собирался в 2026 году, но отказался от планов из-за роста конкуренции со стороны крупных игроков, «ухудшения рыночной конъюнктуры» и ограниченного доступа к дешёвым источникам финансирования.Компания также сообщила, что договорилась о продаже бизнеса, но не раскрыла покупателя. В документе сказано, что переговоры вели с 12 крупными игроками. В сентябре 2024 года источники «Ъ» рассказывали об обсуждении возможной сделки с «Яндексом».По словам «Бери заряд», покупатель оценивает стоимость акций, проданных в ходе pre-IPO, в 376 рублей за штуку. При этом сам сервис готов выплатить инвесторам по 532 рубля за бумагу, чтобы «обеспечить доходность в 30% годовых», отмечает Филонов.Подать заявки инвесторы должны были до 13 декабря 2024 года. Сколько из них воспользовалось возможностью, неизвестно. основатель «Бери заряд» Кирилл Кулаков от комментариев отказался.Фото «Бери заряд» Кулаков запустил «Бери заряд» в 2018 году. Сервис устанавливает в общественных местах специальные станции, на которых можно взять в аренду внешний аккумулятор для смартфона или другого устройства. В 2019-м компания запустила франшизу.В 2021 году сервис привлёк от бизнес-ангелов 431 млн рублей при оценке в 1,35 млрд рублей. По данным «Контур Фокуса», выручка АО «Заряд!» за 2023 год составила 1,9 млрд рублей, чистая прибыль — 168,5 млн рублей.#новости #беризаряд
Для меня загадка кто вообще пользуется этим сервисом
Я
зумеры, которые сидят сутками в телефоне и даже 3 повербанка с с собой не спасает положение.
Черный лебедь для этого бизнеса - это разработка технологии акума, который будет держать больше суток
Тоже не пользовался, хоть и видел много рекламы, в том числе от блогеров.
Сейчас на многие телефоны ставят большие батареи, на день хватает.
попробуйте посидеть с впн в ютубе 8 часов.
Вот в чем реальный обман этих сервисов - вся "выгода" появляется при использовании больше первого часа. Но никто не пишет что емкости аккумулятора хватает на 2 часа заряда макс. Дальше говорят возвращать его, и брать новый, само собой оплачивая его заново)
Ну кто же покупатель... ВТБ или Сбер?