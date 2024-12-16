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Артур Томилко
Инвестиции

Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд» предложил участникам pre-IPO обратный выкуп акций и запланировал продать бизнес — The Edinorog

Но не раскрыл покупателя.

  • «Бери заряд» 5 декабря 2024 года разослал инвестором, которые участвовали в раунде pre-IPO, предложение об обратном выкупе акций, рассказал партнёр «Сообщества прямых инвестиций» («СПИн») Анатолий Горелов. С документом ознакомился автор The Edinorog Дмитрий Филонов со ссылкой на документ.
  • Сервис завершил pre-IPO в мае 2024 года и, по собственным данным, привлёк «более 750 млн рублей». Инвесторы суммарно получили 15,88% акций по цене 450 рублей за бумагу, а оценка компании составила около 15 млрд рублей.
  • Провести IPO «Бери заряд» собирался в 2026 году, но отказался от планов из-за роста конкуренции со стороны крупных игроков, «ухудшения рыночной конъюнктуры» и ограниченного доступа к дешёвым источникам финансирования.
  • Компания также сообщила, что договорилась о продаже бизнеса, но не раскрыла покупателя. В документе сказано, что переговоры вели с 12 крупными игроками. В сентябре 2024 года источники «Ъ» рассказывали об обсуждении возможной сделки с «Яндексом».
  • По словам «Бери заряд», покупатель оценивает стоимость акций, проданных в ходе pre-IPO, в 376 рублей за штуку. При этом сам сервис готов выплатить инвесторам по 532 рубля за бумагу, чтобы «обеспечить доходность в 30% годовых», отмечает Филонов.
  • Подать заявки инвесторы должны были до 13 декабря 2024 года. Сколько из них воспользовалось возможностью, неизвестно. основатель «Бери заряд» Кирилл Кулаков от комментариев отказался.
Фото «Бери заряд» 
Фото «Бери заряд» 
  • Кулаков запустил «Бери заряд» в 2018 году. Сервис устанавливает в общественных местах специальные станции, на которых можно взять в аренду внешний аккумулятор для смартфона или другого устройства. В 2019-м компания запустила франшизу.
  • В 2021 году сервис привлёк от бизнес-ангелов 431 млн рублей при оценке в 1,35 млрд рублей. По данным «Контур Фокуса», выручка АО «Заряд!» за 2023 год составила 1,9 млрд рублей, чистая прибыль — 168,5 млн рублей.

#новости #беризаряд

22
7 комментариев
Mikhail Medvedev

Для меня загадка кто вообще пользуется этим сервисом

4
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Denis из Lagom

Я

1
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Константин C.

зумеры, которые сидят сутками в телефоне и даже 3 повербанка с с собой не спасает положение.

Черный лебедь для этого бизнеса - это разработка технологии акума, который будет держать больше суток

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Dmitriy

Тоже не пользовался, хоть и видел много рекламы, в том числе от блогеров.
Сейчас на многие телефоны ставят большие батареи, на день хватает.

1
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Константин C.

попробуйте посидеть с впн в ютубе 8 часов.

1
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MixItUpG

Вот в чем реальный обман этих сервисов - вся "выгода" появляется при использовании больше первого часа. Но никто не пишет что емкости аккумулятора хватает на 2 часа заряда макс. Дальше говорят возвращать его, и брать новый, само собой оплачивая его заново)

1
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Руслан Астафьев

Ну кто же покупатель... ВТБ или Сбер?

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