Минэкономразвития запланировало запуск биржи для pre-IPO малых технологических компаний

Так ведомство хочет упростить им привлечение инвестиций.Минэкономразвития предлагает запустить биржу для предварительного публичного размещения малых технологических компаний (pre-IPO), пишет РБК. Она нужна для доступа таких компаний к публичному рынку капитала для привлечения инвестиций.Реестр малых технологических компаний ведет Минэкономразвития. В него входят компании, прошедшие независимую экспертизу в доверенных центрах, а также те, что включены в реестр получателей господдержки и получали её не ранее чем три года назад. Критерий по выручке — не более 4 млрд рублей за прошлый год.Требования будут такие:Оценка компании — в диапазоне от 300 млн до 5 млрд рублей.Объём размещения ценных бумаг — от 200 млн до 5 млрд рублей.Минимальная выручка — 500 млн рублей. Требований по прибыли нет.Среди целей привлечения инвестиций — финансирование основных средств, масштабирование бизнеса, запуск новых продуктов, расширение географии присутствия, импортозамещение и инновации.У компании должен быть совет директоров или другой орган корпоративного управления.Ликвидность на новой бирже будет ограниченной, признают в Минэкономразвития, прежде всего там будут проходить сделки ранних стадий.#новости #минэкономразвития
Профильная новость об инвестициях в стартапы на сайте venture capital точка ru?
Ерунда какая, я сюда прихожу за очередными новостями о том, как яндекс перенес строчку поиска на яндекс.телеэфире три пикселя влево, и об абибасизации очередного бренда-производителя пластиковых затычек для плинтусов.
«venture capital» да вы, как я понял, тут новичок
"Минимальная выручка — 500 млн рублей."
"Оценка компании — в диапазоне от 300 млн"
Как при выручке в 500 у технологичной компании оценка может быть 300?
Николай, вопрос в другом...
у какой "технологичной" компании выручка вообще может быть больше 100млн в России? что надо создавать/продавать чтобы оно пользовалось спросом на такие деньги...
если только систему по типа сорма сделать, взяв опенсурс какой-нибудь на западе бесплатный. или клавиатуру закупить в китае по 10 рублей за штуку, упаковать в картонную коробку сделанную в россию и назвать ее made in russia по цене 2000р за штуку. :)))
но эти бизнесы схвачены.. нам туда не пролезть... так вот я у вас как айтишник спрашиваю, назовите мне бизнесы которые.... технологичные и дают такие доходы...
Потому что выручка != чистая прибыль
Опять один скам, и будут выходить только компании с лобби
Есть опыт?