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Евгения Евсеева
Инвестиции

Минэкономразвития запланировало запуск биржи для pre-IPO малых технологических компаний

Так ведомство хочет упростить им привлечение инвестиций.

  • Минэкономразвития предлагает запустить биржу для предварительного публичного размещения малых технологических компаний (pre-IPO), пишет РБК. Она нужна для доступа таких компаний к публичному рынку капитала для привлечения инвестиций.
  • Реестр малых технологических компаний ведет Минэкономразвития. В него входят компании, прошедшие независимую экспертизу в доверенных центрах, а также те, что включены в реестр получателей господдержки и получали её не ранее чем три года назад. Критерий по выручке — не более 4 млрд рублей за прошлый год.
  • Требования будут такие:
  1. Оценка компании — в диапазоне от 300 млн до 5 млрд рублей.
  2. Объём размещения ценных бумаг — от 200 млн до 5 млрд рублей.
  3. Минимальная выручка — 500 млн рублей. Требований по прибыли нет.
  4. Среди целей привлечения инвестиций — финансирование основных средств, масштабирование бизнеса, запуск новых продуктов, расширение географии присутствия, импортозамещение и инновации.
  5. У компании должен быть совет директоров или другой орган корпоративного управления.
  • Ликвидность на новой бирже будет ограниченной, признают в Минэкономразвития, прежде всего там будут проходить сделки ранних стадий.

#новости #минэкономразвития

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22 комментария
Драка вегетарианца с людоедом

Профильная новость об инвестициях в стартапы на сайте venture capital точка ru?
Ерунда какая, я сюда прихожу за очередными новостями о том, как яндекс перенес строчку поиска на яндекс.телеэфире три пикселя влево, и об абибасизации очередного бренда-производителя пластиковых затычек для плинтусов.

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Алеоп

«venture capital» да вы, как я понял, тут новичок

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Николай Истомин

"Минимальная выручка — 500 млн рублей."
"Оценка компании — в диапазоне от 300 млн"
Как при выручке в 500 у технологичной компании оценка может быть 300?

1
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Денис

Николай, вопрос в другом...
у какой "технологичной" компании выручка вообще может быть больше 100млн в России? что надо создавать/продавать чтобы оно пользовалось спросом на такие деньги...

если только систему по типа сорма сделать, взяв опенсурс какой-нибудь на западе бесплатный. или клавиатуру закупить в китае по 10 рублей за штуку, упаковать в картонную коробку сделанную в россию и назвать ее made in russia по цене 2000р за штуку. :)))

но эти бизнесы схвачены.. нам туда не пролезть... так вот я у вас как айтишник спрашиваю, назовите мне бизнесы которые.... технологичные и дают такие доходы...

1
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Arthur Kushmantsev

Потому что выручка != чистая прибыль

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Invest Expert

Опять один скам, и будут выходить только компании с лобби

1
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Алеоп

Есть опыт?

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