Производитель «умных» колец Oura закрыл инвестраунд на $200 млн при оценке $5,2 млрд

Из них $75 млн компания привлекла в ноябре 2024-го.В раунде кроме производителя медицинского оборудования Dexcom, который вложил в компанию $75 млн, поучаствовал фонд Fidelity Management, пишет TechCrunch.Общая сумма раунда — $200 млн, оценка Oura — $5,2 млрд.Инвестиции направят на расширение ассортимента колец, их производство, исследования и ИИ-функции, а также на покупку других компаний.Oura основана в 2013 году. Её главный продукт — кольцо Oura Ring, которое собирает данные о состоянии здоровья, показывает их в приложении и даёт рекомендации. Кольца из титанового сплава измеряют температуру тела и пульс и распознают фазы сна.В мае 2021 года стартап привлёк $100 млн, на тот момент было продано 500 тысяч колец. Оценка не раскрывалась. В апреле 2022 года компания снова привлекла инвестиции — их сумму не объявляли — при оценке в $2,55 млрд.Источник: Oura#новости #oura
Визг пилорамы слышен даже из-за океана
Дарю бизнес-идею. Обручальные кольца. Будет буквальное воплощение клятвы: "пока смерть не разлучит вас".
Когда пульс на одном кольце пропадает, кольцо супруга голосом Левитана сообщает: Смерть забрала вашего мужа(жену).
оно просто изменяет температуру и пульс и уже 5,2 млрд?
+ фазы сна + рекомендации на все это. Важно то, как измерять – точность датчиков, иначе толку от этого всего нет (привет убогим датчикам на браслетах сяоми, и хорошим датчикам у хуавей и идеально точным у самсунгов и эпл).
Меня тоже удивило, но оказывается, что рынок людей, которым нужен фитнес-трекер, но не хотят носить громоздкие часы достаточно большой. Для тех же девушек трекинг сожженых калорий в зале и предсказание месячных по базальной температуре тела весьма дорого стоит.
Мне бы всего лишь одно кольцо, что правит всеми...
ради занудства:
чтобы править всеми, а не что правит всеми
One Ring to rule them all"to" как раз дает эту разницу