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Евгения Евсеева
Инвестиции

Производитель «умных» колец Oura привлёк $75 млн при оценке в $5 млрд

Оценка выросла в два раза с 2022 года.

  • Инвестором стал производитель медицинского оборудования Dexcom, пишет Bloomberg. Кроме этого, компании заключили стратегическое партнёрство.
  • В рамках него они упростят взаимодействие собственных устройств друг с другом. Также фирмы будут продвигать и продавать товары друг друга, сообщает TechCrunch.
  • Dexcom, основанная в 1999 году, продаёт устройства для непрерывного мониторинга уровня глюкозы.
  • Oura же основана в 2013 году. Её главный продукт — кольцо Oura Ring, которое собирает данные о состоянии здоровья, показывает их в приложении и даёт рекомендации. Кольца из титанового сплава измеряют температуру тела и пульс и распознают фазы сна.
  • В мае 2021 года стартап привлёк $100 млн, на тот момент было продано 500 тысяч колец. Оценка не раскрывалась. В апреле 2022 года компания снова привлекла инвестиции — их сумму не объявляли — при оценке в $2,55 млрд.
  • По данным Bloomberg, на сентябрь 2024 года Oura продала уже 2,5 млн колец.
Источник: TechCrunch
Источник: TechCrunch

#новости #oura

88
9 комментариев
Чех в чешках

Было интересно, как же они туда аккум запихали, а оно вот как

3
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Дмитрий Вальд

Сочувствую тому одному из многих миллионов человек, у кого эта батарея будет бракованной 🥀

1
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Илья Попов

Оказывается нужная вещь для промышленности. Будут всю партию закупать.

Ответить
Правдаруб блатной

Умные кольца для глупых?😁

1
Ответить
слава Федоринов

Если на член надеть, будет работать ?

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Чех в чешках

Так для этого и сделано, это основной кейс носки

1
Ответить
Илья Попов

"В рамках него они упростят взаимодействие собственных устройств друг с другом. Также фирмы будут продвигать и продавать товары друг друга, сообщает TechCrunch."
Рука руку моет, а кольцо укрепляет связь.

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