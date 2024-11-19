Производитель «умных» колец Oura привлёк $75 млн при оценке в $5 млрд

Оценка выросла в два раза с 2022 года. Инвестором стал производитель медицинского оборудования Dexcom, пишет Bloomberg. Кроме этого, компании заключили стратегическое партнёрство.В рамках него они упростят взаимодействие собственных устройств друг с другом. Также фирмы будут продвигать и продавать товары друг друга, сообщает TechCrunch.Dexcom, основанная в 1999 году, продаёт устройства для непрерывного мониторинга уровня глюкозы.Oura же основана в 2013 году. Её главный продукт — кольцо Oura Ring, которое собирает данные о состоянии здоровья, показывает их в приложении и даёт рекомендации. Кольца из титанового сплава измеряют температуру тела и пульс и распознают фазы сна.В мае 2021 года стартап привлёк $100 млн, на тот момент было продано 500 тысяч колец. Оценка не раскрывалась. В апреле 2022 года компания снова привлекла инвестиции — их сумму не объявляли — при оценке в $2,55 млрд.По данным Bloomberg, на сентябрь 2024 года Oura продала уже 2,5 млн колец.Источник: TechCrunch#новости #oura
Было интересно, как же они туда аккум запихали, а оно вот как
Сочувствую тому одному из многих миллионов человек, у кого эта батарея будет бракованной 🥀
Оказывается нужная вещь для промышленности. Будут всю партию закупать.
Умные кольца для глупых?😁
Если на член надеть, будет работать ?
Так для этого и сделано, это основной кейс носки
"В рамках него они упростят взаимодействие собственных устройств друг с другом. Также фирмы будут продвигать и продавать товары друг друга, сообщает TechCrunch."
Рука руку моет, а кольцо укрепляет связь.