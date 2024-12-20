Индекс Мосбиржи вырос более чем на 7% и превысил 2600 пунктов после сохранения ключевой ставки

ЦБ оставил её на уровне 21% годовых.На открытии торгов 20 декабря 2024 года IMOEX составлял 2420,45 пункта. На 13:35 мск, сразу после объявления о решении ЦБ сохранить ставку на уровне 21% годовых, индекс вырос на 5,25% к закрытию 19 декабря и составил 2543,32 пункта. На 15:46 мск индекс растёт на 7,6% и составляет 2600,06 пункта.По данным на 13:54 мск, наибольший рост в составе индекса Мосбиржи показывают акции АФК «Система» (+8,98%), девелопера ПИК (+8,82%), «Т-Технологий» (+8,56%), «Самолёта» (+8,48%), «Аэрофлота» (+7,6%), пишет «РБК Инвестиции».Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец назвала решение ЦБ сюрпризом и отметила, что в котировках была заложена ставка 23%. «Наконец-то мы видим разворот, большой разворот по-видимому случился», — сказала эксперт.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя решение по ставке, отметила: даже после её сохранения экономике понадобится длительный период жёсткой денежно-кредитной политики. В феврале 2025 года, на следующем заседании, Банк России будет выбирать из двух решений: либо убедится, что достигнутой жёсткости достаточно, либо вернётся к вопросу о повышении ставки.Для рынка акций важнее начало цикла снижения ставки, чем окончание её повышения, указал инвестстратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев. «Спешить с покупками недавних аутсайдеров — акции компаний с высокой долговой нагрузкой — точно не стоит. Отдаём предпочтение индексным фондам», — добавил он.#новости #мосбиржа
«Наконец-то мы видим разворот, большой разворот по-видимому случился», — сказала эксперт.
о черт, сюда видосики вставлять даже можно? я не знал... :)
Где-то сейчас заулыбалась Юлия Цыпляева, которой надоело уже икать одной...
Сейчас залетят в эйфории, а с утра кровавыми слезами умываться))
В январе скорее всего
Предновогодний конкурс от ЦБ, кто последний тот и папа))) главное вовремя вынуть)))
Москазино. Крипта и то меньше ходит