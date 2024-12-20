ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Эксперты, с которыми поговорили «Ведомости», отмечают, что высокая ставка ограничивает потребление, деньги кладут на депозиты. Но это снижение потребления россияне компенсируют в будущем за счёт накоплений и дохода от них. Максимальные ставки по вкладам населения до 90 дней будут в диапазоне 23-25%, по промопрограммам могут доходить до 27%, считали аналитики.

Банки начали готовиться к новому повышению ключевой ставки ещё в ноябре, писал Forbes. По данным Frank RG, на 18 ноября в топ-20 банков по объёму привлечённых средств средние ставки по трёхмесячным вкладам выросли на 0,6 п.п., до 21,04%, по вкладам на полгода — на 0,36 п.п., до 21,47%, на год — на 0,9 п.п, до 20,68%.