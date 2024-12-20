ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Аналитики ждали повышения ставки до 23% и даже до 25%.Ключевая ставка — 21% годовых, решение принял совет директоров Банка России на заседании 20 декабря 2024 года.Регулятор считает, что с учётом «значительного роста» процентных ставок для конечных заёмщиков и охлаждения кредитования достигнутая жёсткость денежно-кредитных условий «формирует предпосылки» для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели. Хотя текущий рост цен остаётся повышенным, а внутренний спрос высоким.ЦБ полагает, что «некоторое время» по инерции сохранится повышенный рост цен — из-за «накопленных эффектов бюджетных стимулов», высокой кредитной активности до этого и переноса в цены ослабления рубля. Но в «ближайшие месяцы» инфляционное давление начнёт снижаться.Опрошенные «Ведомостями», РБК и Forbes аналитики предполагали, что ставка вырастет до 23%, некоторые допускали рост сразу до 25%. В последнем случае ЦБ мог бы сыграть на опережение, чтобы резким шагом купировать текущие темпы роста цен, допускали эксперты.Динамика ключевой ставки с сентября 2013 года по декабрь 2024-гоНа предыдущем заседании, в октябре 2024 года, регулятор повысил ставку до 21%, до этого с 18% до 19%. В начале декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что смягчение денежно-кредитной политики означало бы «капитуляцию» перед инфляцией, что подтолкнёт её ещё выше.Цель регулятора по инфляции — 4%. Он рассчитывает добиться её в 2026 году. По данным Росстата, с 10 по 16 декабря инфляция в России составила 0,35% после 0,48% с 3 по 9 декабря, с начала месяца рост цен составил 0,97%, с начала 2024 года — 9,14%.Следующее заседание ЦБ по ставке запланировано на 14 февраля 2025 года.Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.Что будет со ставками по вкладам и кредитамЭксперты, с которыми поговорили «Ведомости», отмечают, что высокая ставка ограничивает потребление, деньги кладут на депозиты. Но это снижение потребления россияне компенсируют в будущем за счёт накоплений и дохода от них. Максимальные ставки по вкладам населения до 90 дней будут в диапазоне 23-25%, по промопрограммам могут доходить до 27%, считали аналитики.Банки начали готовиться к новому повышению ключевой ставки ещё в ноябре, писал Forbes. По данным Frank RG, на 18 ноября в топ-20 банков по объёму привлечённых средств средние ставки по трёхмесячным вкладам выросли на 0,6 п.п., до 21,04%, по вкладам на полгода — на 0,36 п.п., до 21,47%, на год — на 0,9 п.п, до 20,68%.Стоимость кредитных и ипотечных продуктов и так уже находится на запредельных уровнях, указывала аналитик «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Поэтому решение ЦБ не окажет существенного влияния на средние ставки по ним.Таня БоброваДеньгивчераНабиуллина: ключевая ставка работает, а без её повышения инфляция была бы «гораздо выше» Всем бы очень хотелось, чтобы рост цен замедлился как можно быстрее, отметила глава ЦБ.#новости #ключеваяставка
решили не ебать мозг после вчерашнего стендапа, всем понравилось, хоть инфляция будет 200%+
Буквально за сутки пришлось ЦБ все переиграть потому, что Сам знаете кто прямым текстом сказал ничего не повышать на прямо линии. В итоге все уйдут на январские праздники и не смогут обсуждать повышение ставки все праздники.
Вот только что это даст? Ну то есть ок, обсуждать нечего, а что с инфляцией будет? И на сколько придется теперь повысить ставку в январе? До 26% сразу?
Очередное смешное импульсивное решение
Стендап - хорошее слово для описания происходящего. Не совсем в тему, но в РФ 2024 был объявлен годом семьи. Ну, и как результаты? 8 из 10 браков распадаются, а Россия на этом фоне вышла на 3 место в мире.
Мне вот интересно на сколько трлн увеличится денежная масса М2 за 2025.
Сейчас она 111 трлн, прирост +14 трлн за 24й
С 1998 по 2009 инфляция была выше, чем сейчас и эти времена все запомнили как лучшие за столетие
Так что инфляцию без контекста рассматривать это такое себе