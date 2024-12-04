Глава ЦБ: регулятор может поднять ключевую ставку, но «это не предопределено»

Мы дали сигнал, что ЦБ допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов.
Мы видим, как уточняются планы банков по кредитованию. И конечно, будем принимать этот фактор во внимание, получим больше новых данных перед заседанием совета директоров. И за замедлением корпоративного кредитования и кредитования в целом будет происходить и замедление денежной массы, это в конечном счёте с лагом окажет влияние на инфляцию, и эти лаги мы тоже будем учитывать.
У рубля нет цели, только путь.
а чо у $ есть?
Как у самурая
А брать то кредиты и ипотеки кто будет по таким ценам?
Именно это и должно охладить экономику. А инфляция следом должна спадать.
Просто это опять удар по гражданам. Государство несет значительные расходы, и через печатный станок переложило их на всех граждан.
Россию, далеко не с нулевой вероятностью, ждет инфляционная спираль наподобие Турции или Аргентины, а далее может и Зимбабве. И чем выше инфляционные ожидания, тем меньше людей остановят ставки в 25-30%, если предположить что инфляция через пару лет будет в 50% годовых, а рубль обесцениться больше чем за предыдущие лет 10. Я бы на это закладывался.