Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Карьера
AI
Маркетплейсы
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

Глава ЦБ: регулятор может поднять ключевую ставку, но «это не предопределено»

Инфляцию нужно снижать, но путь к цели в 4% может занять весь 2025 год и часть 2026-го, говорит Эльвира Набиуллина.

  • Глава ЦБ выступила на форуме ВТБ «Россия зовёт». Она отметила, что смягчение денежно-кредитной политики означало бы «капитуляцию» перед инфляцией, что подтолкнёт её ещё выше.

Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию, ещё раз — четыре года повышенную инфляцию, и даже, как предлагают, начать снижать ставку, это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию. Это может привести только к её ускорению и к ослаблению курса.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ. Цитата по РБК
  • По словам Набиуллиной, которые приводит Frank Media, регулятор сейчас задаётся вопросом, достаточно ли жёсткую политику он проводит, чтобы вернуть инфляцию к цели (составляет 4%). Она напомнила, что ЦБ «дал сигнал», о возможном повышении ставки, но это решение нельзя назвать предопределённым даже несмотря на ослабление рубля.

Мы дали сигнал, что ЦБ допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов.

Мы видим, как уточняются планы банков по кредитованию. И конечно, будем принимать этот фактор во внимание, получим больше новых данных перед заседанием совета директоров. И за замедлением корпоративного кредитования и кредитования в целом будет происходить и замедление денежной массы, это в конечном счёте с лагом окажет влияние на инфляцию, и эти лаги мы тоже будем учитывать.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ. Цитата по «Интерфаксу»
  • При этом именно высокая ставка позволила предотвратить вхождение экономики в инфляционную спираль, считает Набиуллина. При высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым, предупредила она.

Это знаете, как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию. Короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную достаточно тяжело. Или, как мы иногда говорим, инфляция — это как высокая температура у человека и признак некоторых болезней.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ. Цитата по РБК
  • Однако, несмотря на жёсткую денежно-кредитную политику, «тормозной путь» до цели по инфляции в России в 4% займёт весь 2025 год и «прихватит» 2026 год.
Источник: пресс-служба ЦБ
Источник: пресс-служба ЦБ

  • С ноября 2014 года ЦБ установил целевой уровень по инфляции на уровне 4%, с тех пор он оставался неизменным, в том числе и на 2024 год.

  • По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2024-м составит 8-8,5% По данным Росстата, инфляция в годовом выражении по состоянию на 25 ноября достигла 8,78%.

#новости #цб #ключеваяставка #инфляция

77
44
33
11
11
11
108 комментариев
Слегка Придурковатый

У рубля нет цели, только путь.

28
Ответить
Sergei Timofeyev
21
7
Ответить
sles

а чо у $ есть?

1
Ответить
Nikolay Murashko

Как у самурая

Ответить
chi se ne frega

А брать то кредиты и ипотеки кто будет по таким ценам?

2
Ответить
Denis Kiselev

Именно это и должно охладить экономику. А инфляция следом должна спадать.

Просто это опять удар по гражданам. Государство несет значительные расходы, и через печатный станок переложило их на всех граждан.

34
Ответить
Камиль Харисян

Россию, далеко не с нулевой вероятностью, ждет инфляционная спираль наподобие Турции или Аргентины, а далее может и Зимбабве. И чем выше инфляционные ожидания, тем меньше людей остановят ставки в 25-30%, если предположить что инфляция через пару лет будет в 50% годовых, а рубль обесцениться больше чем за предыдущие лет 10. Я бы на это закладывался.

22
Ответить