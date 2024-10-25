Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Карьера
Образование
AI
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых

Инфляция складывается существенно выше прогноза от июля 2024 года, говорится в сообщении регулятора.

  • Инфляционные ожидания продолжают увеличиваться и в октябре «достигли максимумов с начала года».
  • Рост внутреннего спроса — он поддерживается ростом доходов граждан и бизнеса, а также кредитования и бюджетных расходов — «значительно опережает» возможности расширить предложение товаров и услуг.
  • Безработица всё ещё на «исторических минимумах», а зарплаты растут быстрее производительности труда. Дефицит кадров тем временем усиливается в самых разных отраслях.
  • Темпы роста розничного кредитования замедлились, при этом корпоративного остаются высокими. Следующее заседание по ставке назначили на 20 декабря. Регулятор допустил, что снова повысит ставку.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»

  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем она ниже, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой обычно растут вклады и депозиты.

  • 13 сентября 2024 года ЦБ повысил ставку с 18% до 19% годовых, объяснив, что инфляционное давление высокое, и предупредив о готовности проводить жёсткую политику «сколько потребуется».

  • Большинство опрошенных РБК аналитиков ожидали, что 25 октября ЦБ повысит ставку до 20%. Некоторые ближе к заседанию стали допускать, что он может поднять её до 21% и даже 22%. А снижение если и начнётся, то, скорее всего, не раньше лета 2025 года.

  • Поводы для таких прогнозов давал сам ЦБ. Зампред Алексей Заботкин утверждал, что замедления устойчивого роста цен «пока не видно», а данные за сентябрь 2024 года указывают на «необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики».

#новости #цб #ключеваяставка

3131
2222
1313
99
44
22
11
492 комментария
Продюсер душнила

Гоооол

84
3
1
Ответить
Yury Kornev

Я бы сказал "очко!"

47
12
Ответить
Запопу Кусь

Людям не угодишь, им вечно всё не так 💁‍♀️

Сейчас супер время чтобы делать вклады в рублях. 21% в год это вообще шикарно 🤗💖👍

7
1
1
Ответить
Пролетая над ведром картошки.

Е-е-е, у меня головокружение от опережающего экономического роста.

14
Ответить
Сергей Лукин

G 2 I D A !

2
Ответить
Lina Gold

именно!

Ответить
Vlad

Не нежен нам берег турецкий и Аргентина нам не нужна!

Ответить