ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем она ниже, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой обычно растут вклады и депозиты.

13 сентября 2024 года ЦБ повысил ставку с 18% до 19% годовых, объяснив, что инфляционное давление высокое, и предупредив о готовности проводить жёсткую политику «сколько потребуется».



Большинство опрошенных РБК аналитиков ожидали, что 25 октября ЦБ повысит ставку до 20%. Некоторые ближе к заседанию стали допускать, что он может поднять её до 21% и даже 22%. А снижение если и начнётся, то, скорее всего, не раньше лета 2025 года.

