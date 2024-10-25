ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых

Инфляция складывается существенно выше прогноза от июля 2024 года, говорится в сообщении регулятора.Инфляционные ожидания продолжают увеличиваться и в октябре «достигли максимумов с начала года».Рост внутреннего спроса — он поддерживается ростом доходов граждан и бизнеса, а также кредитования и бюджетных расходов — «значительно опережает» возможности расширить предложение товаров и услуг.Безработица всё ещё на «исторических минимумах», а зарплаты растут быстрее производительности труда. Дефицит кадров тем временем усиливается в самых разных отраслях.Темпы роста розничного кредитования замедлились, при этом корпоративного остаются высокими. Следующее заседание по ставке назначили на 20 декабря. Регулятор допустил, что снова повысит ставку.Источник фото: «РИА Новости»Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем она ниже, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой обычно растут вклады и депозиты.13 сентября 2024 года ЦБ повысил ставку с 18% до 19% годовых, объяснив, что инфляционное давление высокое, и предупредив о готовности проводить жёсткую политику «сколько потребуется».Большинство опрошенных РБК аналитиков ожидали, что 25 октября ЦБ повысит ставку до 20%. Некоторые ближе к заседанию стали допускать, что он может поднять её до 21% и даже 22%. А снижение если и начнётся, то, скорее всего, не раньше лета 2025 года.Поводы для таких прогнозов давал сам ЦБ. Зампред Алексей Заботкин утверждал, что замедления устойчивого роста цен «пока не видно», а данные за сентябрь 2024 года указывают на «необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики».#новости #цб #ключеваяставка
Гоооол
Я бы сказал "очко!"
Людям не угодишь, им вечно всё не так 💁♀️
Сейчас супер время чтобы делать вклады в рублях. 21% в год это вообще шикарно 🤗💖👍
Е-е-е, у меня головокружение от опережающего экономического роста.
G 2 I D A !
именно!
Не нежен нам берег турецкий и Аргентина нам не нужна!