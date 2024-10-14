«Замедления роста цен не видно, может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики»: зампред ЦБ — о будущей ключевой ставке

Мы как раз сейчас анализируем, но в целом цифра за месяц чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных неделек. В целом данные по инфляции за сентябрь [2024 года] подтверждают озабоченность, которая звучала в ходе сентябрьского совета директоров, — о том, что может требоваться дополнительная жёсткость для устойчивого замедления инфляции, потому что пока она сохраняется высокой.