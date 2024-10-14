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Евгения Евсеева
Деньги

«Замедления роста цен не видно, может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики»: зампред ЦБ — о будущей ключевой ставке

Регулятор допускает, что может повысить ставку с нынешних 19% годовых.

  • Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что «пока не видно» замедления устойчивого роста цен, а данные за сентябрь 2024 года подтверждают тезис о «необходимости дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики», пишет «Интерфакс».
  • Об этом говорила и глава Банка России Эльвира Набиуллина, в том числе и после заседания, на котором ключевую ставку повысили до 19% годовых.

Мы как раз сейчас анализируем, но в целом цифра за месяц чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных неделек. В целом данные по инфляции за сентябрь [2024 года] подтверждают озабоченность, которая звучала в ходе сентябрьского совета директоров, — о том, что может требоваться дополнительная жёсткость для устойчивого замедления инфляции, потому что пока она сохраняется высокой.

Алексей Заботкин, зампред ЦБ
  • Инфляция в России в сентябре 2024 года, по данным Росстата, составила 0,48% после 0,2% в августе и 1,14% в июле, оказавшись выше прогнозов аналитиков.
  • ЦБ допускает повышение ставки на ближайшем заседании, которое состоится 25 октября 2024 года. На нём регулятор также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ставки и комментарии к прогнозу опубликуют 6 ноября.

Мы наш среднесрочный прогноз будем уточнять с учётом всех дополнительных вводных, которые получены с июля [2024 года], как в части данных, так и в части решений по другим направлениям экономической политики, в том числе тарифным. С учётом этого будем решать, какая траектория ставки необходима, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели «вблизи 4%».

Алексей Заботкин, зампред ЦБ
  • На вопрос, когда окончится цикл ужесточения денежной-кредитно политики, Заботкин ответил, что об этом можно будет сказать, «когда ставки начнут снижаться».
Евгения Евсеева
Деньги
ЦБ: экономика России стала «менее чувствительна» к изменению ключевой ставки

В таких условиях может потребоваться «её более значительное изменение». Сейчас ставка составляет 18% годовых.

#новости #ключеваяставка

11
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87 комментариев
Алекс

Чувствую, скоро окажется, что те кто взял кредит по 13-16% окажутся не такими уж и идиотами...

27
Ответить
Александр Кудин

Так учитывая уже по 23-30 не такие уже те и идиоты

11
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Oleg Shirochenkov

Кредит можно брать под любую ставку, которую заёмщику целесообразно и возможно обслуживать.

5
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Gre Li

А это порочный круг выходит. В ожидании инфляции люди закупают товары и берут кредиты. В свою очередь сам повышенный спрос провоцирует инфляцию.

1
1
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Паувек-челух

Я взял под 9.8 и платил 14т.р. Сейчас когда с женой надумали расширится платеж уже будет составлять 59 т.р. на ипотеку в 3 лимона.

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Илья О.

да уж, и те кто ипотеку старались взять.

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Лапти Паладина

Ладим Ладимыч, запретите уже этот рост цен, чего он в самом деле.

13
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