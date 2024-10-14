«Замедления роста цен не видно, может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики»: зампред ЦБ — о будущей ключевой ставке

Мы как раз сейчас анализируем, но в целом цифра за месяц чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных неделек. В целом данные по инфляции за сентябрь [2024 года] подтверждают озабоченность, которая звучала в ходе сентябрьского совета директоров, — о том, что может требоваться дополнительная жёсткость для устойчивого замедления инфляции, потому что пока она сохраняется высокой.
Чувствую, скоро окажется, что те кто взял кредит по 13-16% окажутся не такими уж и идиотами...
Так учитывая уже по 23-30 не такие уже те и идиоты
Кредит можно брать под любую ставку, которую заёмщику целесообразно и возможно обслуживать.
А это порочный круг выходит. В ожидании инфляции люди закупают товары и берут кредиты. В свою очередь сам повышенный спрос провоцирует инфляцию.
Я взял под 9.8 и платил 14т.р. Сейчас когда с женой надумали расширится платеж уже будет составлять 59 т.р. на ипотеку в 3 лимона.
да уж, и те кто ипотеку старались взять.
Ладим Ладимыч, запретите уже этот рост цен, чего он в самом деле.