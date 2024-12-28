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Артур Томилко
Инвестиции

Владимир Путин подписал закон о праве инвесторов выводить дивиденды с ИИС-3 на банковские счета

За исключением купонных и других выплат по ценным бумагам.

  • Документ опубликован на портале правовой информации. Он среди прочего содержит поправки к закону «О рынке ценных бумаг».
  • В частности, в нём прописано, что инвесторы могут выводить дивиденды по ценным бумагам, учтенным на индивидуальных инвестсчетах третьего типа (ИИС-3), на другие счета. При этом купонные и прочие выплаты будут по-прежнему зачисляться только на ИИС.
  • 28 декабря 2024 года в личном кабинете ФНС также появилась форма заявления для трансформации обычного инвестсчёта в ИИС-3, рассказали в «БКС Мир инвестиций».
  • 4 декабря 2024 года Путин предложил предусмотреть возможность зачисления дивидендов с бумаг, хранящихся на ИИС-3, на банковские счета. После этого в Госдуме сообщили, что соответсвующий законопроект уже готов.
  • До этого против подобной идеи выступал Минфин: в мае 2024 года замминистра финансов Иван Чебесков, например, отмечал, что инвестсчета третьего типа — это инструмент для накоплений сбережений, а вывод денег не выполняет эту цель.
  • Закон о введении в России ИИС-3 вступил в силу с 1 января 2024 года. Он заменил счета первого и второго типов: прежние завести теперь нельзя, но уже открытые сохранятся — при желании их можно превратить в ИИС-3.

#новости #иис

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17 комментариев
lanfust

А как же купоны? Без них очень печально

5
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Gogi Jan

На купоны льгота действует, вот и зажали. А при выводе дивидендов с них сразу состригут ндфл - профит. А если не выводить то состригут только при закрытии счета. Вот и вся причина почему разрешили выводить - бюджет сразу получит денежку

5
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Boby Fisher

Чичас. Дивидендов может и не быть а купончики будут возможно даже в доллАрах, хтож такое разрешит вывести

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Евгений

Видимо так проще доить будет. Ведь банк может по 115 ФЗ заблокировать деньги на счету. Поэтому выгодней всего хранить ресурсы в натуральном выражении. Например купил тонну меди и хранишь в подвале. Жаль золото запрещено как медь покупать, а в банках и золото сомнительное

6
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lanfust

Я слышал что можно физическое золото можно купить напрямую у Госзнака через Госзнак.Инвестиции

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Твердыня

"Купи зелёный, пока дают,Рубли в цене пусть потом упадут."
"Рубль дрожит как осенний лист, доллар в кармане твой главный сюрприз"

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Илья Цыганков

Золото, медь... Интересные мысли, но не всем же подпольные хранилища строить))) А что если цены на металлы упадут?

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