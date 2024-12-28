Владимир Путин подписал закон о праве инвесторов выводить дивиденды с ИИС-3 на банковские счета

За исключением купонных и других выплат по ценным бумагам. Документ опубликован на портале правовой информации. Он среди прочего содержит поправки к закону «О рынке ценных бумаг».В частности, в нём прописано, что инвесторы могут выводить дивиденды по ценным бумагам, учтенным на индивидуальных инвестсчетах третьего типа (ИИС-3), на другие счета. При этом купонные и прочие выплаты будут по-прежнему зачисляться только на ИИС.28 декабря 2024 года в личном кабинете ФНС также появилась форма заявления для трансформации обычного инвестсчёта в ИИС-3, рассказали в «БКС Мир инвестиций».4 декабря 2024 года Путин предложил предусмотреть возможность зачисления дивидендов с бумаг, хранящихся на ИИС-3, на банковские счета. После этого в Госдуме сообщили, что соответсвующий законопроект уже готов.До этого против подобной идеи выступал Минфин: в мае 2024 года замминистра финансов Иван Чебесков, например, отмечал, что инвестсчета третьего типа — это инструмент для накоплений сбережений, а вывод денег не выполняет эту цель.Закон о введении в России ИИС-3 вступил в силу с 1 января 2024 года. Он заменил счета первого и второго типов: прежние завести теперь нельзя, но уже открытые сохранятся — при желании их можно превратить в ИИС-3.#новости #иис
А как же купоны? Без них очень печально
На купоны льгота действует, вот и зажали. А при выводе дивидендов с них сразу состригут ндфл - профит. А если не выводить то состригут только при закрытии счета. Вот и вся причина почему разрешили выводить - бюджет сразу получит денежку
Чичас. Дивидендов может и не быть а купончики будут возможно даже в доллАрах, хтож такое разрешит вывести
Видимо так проще доить будет. Ведь банк может по 115 ФЗ заблокировать деньги на счету. Поэтому выгодней всего хранить ресурсы в натуральном выражении. Например купил тонну меди и хранишь в подвале. Жаль золото запрещено как медь покупать, а в банках и золото сомнительное
Я слышал что можно физическое золото можно купить напрямую у Госзнака через Госзнак.Инвестиции
"Купи зелёный, пока дают,Рубли в цене пусть потом упадут."
"Рубль дрожит как осенний лист, доллар в кармане твой главный сюрприз"
Золото, медь... Интересные мысли, но не всем же подпольные хранилища строить))) А что если цены на металлы упадут?