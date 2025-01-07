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Полина Лааксо
Инвестиции

«Дочка» Toyota Motor вложит $44 млн в частного ракетостроителя Interstellar Technologies

Компанию интересует возможность участвовать в производстве ракет.

  • «Будущее мобильности не должно ограничиваться земным шаром или зависеть от одной автомобильной компании», — заключил председатель группы Toyota Motor Акио Тоёда, во втором случае намекая на Илона Маска, который управляет Tesla и SpaceX.
  • Interstellar Technologies назвала соглашение с Woven by Toyota «стратегическим бизнес-союзом». В будущем партнёр должен будет «назначить директора, чтобы наладить корпоративное управление» и цепочки поставок в стартапе. По сведениям Bloomberg, тот войдёт в состав совета директоров.
  • Спрос на запуск спутников в космос растёт. Но если в США в 2023 году провели 116 стартов, а в Китае 63, то в Японии — всего три. В правительстве рассчитывают увеличить количество запусков до 30 в год к 2030-м, в том числе за счёт частных компаний, но для этого нужна «структурная трансформация космической отрасли».
  • Interstellar Technologies надеется, что экспертиза Toyota как раз и поможет ей оптимизировать и масштабировать производство. У компании есть положительный опыт работы с группой: с 2020-го стороны устраивали «обмен сотрудниками».
Источник фото: Interstellar Technologies
Источник фото: Interstellar Technologies
  • Interstellar Technologies основали в 2013 году в Японии. Компания провела семь запусков суборбитальных ракет Momo — это первая в Японии космическая ракета, созданная на частные деньги. Три запуска из семи «успешные».
  • Toyota, в свою очередь, участвует в разработке герметичного пилотируемого лунохода Lunar Cruiser — вместе с Агентством аэрокосмических исследований Японии. Транспорт, рассчитанный на десять лет эксплуатации, должен быть готов к отправке к 2031 году.
Полина Лааксо
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Источник фото: NASA

#toyota #япония #новости #космос

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37 комментариев
Елена Игоревна

Toyota лучше бы занималась автомобилями. Космос это слишком рискованное и дорогое направление, и есть опасения, что такие риски не оправдаются.

1
1
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Rus Lan

Космический дрифт вокруг орбиты ждем

2
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Игорь Суслов

Ну вроде как машины они делают уж точно не плохие, не зря на рынке бытует мнения, что тойота самые качественные авто, которые не ломаются, думаю с космосом у них тоже должно все получится

1
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Lupus Canus

Они занимаются автомобилями.

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Драка вегетарианца с людоедом

Мэттью Макконахи будут брать?

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шатал устоев
2
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у нас отмена

Лексусы уже не приносят такой прибыли, будут делать премиальные ракеты

1
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