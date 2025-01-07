«Дочка» Toyota Motor вложит $44 млн в частного ракетостроителя Interstellar Technologies

Компанию интересует возможность участвовать в производстве ракет.«Будущее мобильности не должно ограничиваться земным шаром или зависеть от одной автомобильной компании», — заключил председатель группы Toyota Motor Акио Тоёда, во втором случае намекая на Илона Маска, который управляет Tesla и SpaceX.Interstellar Technologies назвала соглашение с Woven by Toyota «стратегическим бизнес-союзом». В будущем партнёр должен будет «назначить директора, чтобы наладить корпоративное управление» и цепочки поставок в стартапе. По сведениям Bloomberg, тот войдёт в состав совета директоров.Спрос на запуск спутников в космос растёт. Но если в США в 2023 году провели 116 стартов, а в Китае 63, то в Японии — всего три. В правительстве рассчитывают увеличить количество запусков до 30 в год к 2030-м, в том числе за счёт частных компаний, но для этого нужна «структурная трансформация космической отрасли».Interstellar Technologies надеется, что экспертиза Toyota как раз и поможет ей оптимизировать и масштабировать производство. У компании есть положительный опыт работы с группой: с 2020-го стороны устраивали «обмен сотрудниками».Источник фото: Interstellar TechnologiesInterstellar Technologies основали в 2013 году в Японии. Компания провела семь запусков суборбитальных ракет Momo — это первая в Японии космическая ракета, созданная на частные деньги. Три запуска из семи «успешные».Toyota, в свою очередь, участвует в разработке герметичного пилотируемого лунохода Lunar Cruiser — вместе с Агентством аэрокосмических исследований Японии. Транспорт, рассчитанный на десять лет эксплуатации, должен быть готов к отправке к 2031 году.Полина ЛааксоБудущее6 янвWSJ рассказало о возможных очередях на запуски с космодромов в США — желающих много, площадок мало Большинство запусков приходится всего на три космодрома — во Флориде и Калифорнии.#toyota #япония #новости #космос
Toyota лучше бы занималась автомобилями. Космос это слишком рискованное и дорогое направление, и есть опасения, что такие риски не оправдаются.
Космический дрифт вокруг орбиты ждем
Ну вроде как машины они делают уж точно не плохие, не зря на рынке бытует мнения, что тойота самые качественные авто, которые не ломаются, думаю с космосом у них тоже должно все получится
Они занимаются автомобилями.
Мэттью Макконахи будут брать?
Лексусы уже не приносят такой прибыли, будут делать премиальные ракеты