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Артур Томилко
Инвестиции

Глава инвестиционно-исследовательской Hindenburg Research объявил её закрытии

Фирма выпускала расследования о деятельности публичных компаний и ставила на понижение стоимости их акций.

  • Основатель Hindenburg Research Натан Андерсон сообщил о закрытии компании в своём блоге. Он принял решение в конце 2024 года.
  • По словам Андерсона, конкретных причин для закрытия Hindenburg Research нет: фирма достигла успехов, которых никто не ожидал, а он сам решил сосредоточиться на личной жизни.
  • В течение следующих месяцев компания выпустит серию материалов и видео, в которых раскроет методы своей работы над расследованиями для всех желающих. Других планов он не раскрыл.
  • Андерсон основал инвестиционно-исследовательскую фирму Hindenburg Research в 2017 году. Она специализировалась на коротких продажах акций публичных компаний, а также выпуске расследований об их деятельности.
  • В частности, Hindenburg опубликовала отчёт о производителе электрогрузовиков Nikola, который привёл к обвинению основателя стратапа Тревора Милтона в мошенничестве. Фирма также расследовала деятельность платёжного сервиса Block Джека Дорси, разработчика Roblox, холдинга Freedom Finance и других компаний.
Изображение Reuters
Изображение Reuters

#новости

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1 комментарий
Aleh Prntv

Это неправда

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