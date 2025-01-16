Глава инвестиционно-исследовательской Hindenburg Research объявил её закрытии

Фирма выпускала расследования о деятельности публичных компаний и ставила на понижение стоимости их акций. Основатель Hindenburg Research Натан Андерсон сообщил о закрытии компании в своём блоге. Он принял решение в конце 2024 года.По словам Андерсона, конкретных причин для закрытия Hindenburg Research нет: фирма достигла успехов, которых никто не ожидал, а он сам решил сосредоточиться на личной жизни.В течение следующих месяцев компания выпустит серию материалов и видео, в которых раскроет методы своей работы над расследованиями для всех желающих. Других планов он не раскрыл.Андерсон основал инвестиционно-исследовательскую фирму Hindenburg Research в 2017 году. Она специализировалась на коротких продажах акций публичных компаний, а также выпуске расследований об их деятельности.В частности, Hindenburg опубликовала отчёт о производителе электрогрузовиков Nikola, который привёл к обвинению основателя стратапа Тревора Милтона в мошенничестве. Фирма также расследовала деятельность платёжного сервиса Block Джека Дорси, разработчика Roblox, холдинга Freedom Finance и других компаний.Изображение Reuters#новости
Это неправда