Французский стартап Mistral AI — разработчик чат-бота Le Chat — заявил о планах выйти на биржу

«Продаваться» он не собирается. О желании провести IPO рассказал сооснователь и гендиректор стартапа Артур Менш. Mistral AI развивался в Европе и США, а теперь планирует также сосредоточиться на масштабировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для этого откроет офис в Сингапуре.Денег у французской компании «достаточно», говорит Менш, но признаёт, что конкуренция с более крупными игроками может потребовать новых вливаний. Когда и каких — рассуждать не стал.Менш. Источник фото: YouTubeMistral AI основали выходцы из Google DeepMind и запрещённой в России Meta в 2023 году. Многие инвесторы, как пишет Bloomberg, верят, что стартап сможет закрепиться на международном рынке.За всё время работы Mistral AI привлёк $1,14 млрд от Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Andreessen Horowitz, Nvidia и других. Последняя оценка — примерно $6 млрд.Компания разрабатывает модели генеративного искусственного интеллекта, а также развивает чат-бота Le Chat — он доступен в России без платных подписок. Он «выходит» в интернет и умеет генерировать картинки.Полина ЛааксоAI18.11.2024Mistral AI выпустила мультимодальную модель с 124 млрд параметров и обновила чат-бот Le Chat — добавила поиск по интернету и режим Canvas, как в ChatGPT Эти и другие функции доступны бесплатно в бета-версии. #mistral #lechat #новости
- Мы производим херню, хотим денег
- Вышли на биржу
Profit
Никто не хотел продаваться когда-то. Всех купили.
Пользуюсь им постоянно, вполне годные ответы дает
Он «выходит» в интернет и умеет генерировать картинки. То есть как и 80% нейросетей