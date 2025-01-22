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vc.ru
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Полина Лааксо
Инвестиции

Французский стартап Mistral AI — разработчик чат-бота Le Chat — заявил о планах выйти на биржу

«Продаваться» он не собирается.

  • О желании провести IPO рассказал сооснователь и гендиректор стартапа Артур Менш. Mistral AI развивался в Европе и США, а теперь планирует также сосредоточиться на масштабировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для этого откроет офис в Сингапуре.
  • Денег у французской компании «достаточно», говорит Менш, но признаёт, что конкуренция с более крупными игроками может потребовать новых вливаний. Когда и каких — рассуждать не стал.
Менш. Источник фото: YouTube
Менш. Источник фото: YouTube
  • Mistral AI основали выходцы из Google DeepMind и запрещённой в России Meta в 2023 году. Многие инвесторы, как пишет Bloomberg, верят, что стартап сможет закрепиться на международном рынке.
  • За всё время работы Mistral AI привлёк $1,14 млрд от Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Andreessen Horowitz, Nvidia и других. Последняя оценка — примерно $6 млрд.
  • Компания разрабатывает модели генеративного искусственного интеллекта, а также развивает чат-бота Le Chat — он доступен в России без платных подписок. Он «выходит» в интернет и умеет генерировать картинки.
Полина Лааксо
AI
Mistral AI выпустила мультимодальную модель с 124 млрд параметров и обновила чат-бот Le Chat — добавила поиск по интернету и режим Canvas, как в ChatGPT

Эти и другие функции доступны бесплатно в бета-версии.

Скриншот vc.ru

#mistral #lechat #новости

5
1
15 комментариев
Покушай булочек

- Мы производим херню, хотим денег
- Вышли на биржу
Profit

3
1
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Вадим Д.

Никто не хотел продаваться когда-то. Всех купили.

2
Ответить
Konstantin Kutsevalov

Пользуюсь им постоянно, вполне годные ответы дает

2
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Роман Кулаков
1
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Bo.G
1
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Griby Lenina
Ответить
Вадя Кулаков

Он «выходит» в интернет и умеет генерировать картинки. То есть как и 80% нейросетей

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