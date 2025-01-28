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Таня Боброва
Инвестиции

«СПБ Биржа» начнёт биржевые торги в субботу и воскресенье с 1 февраля 2025 года

Торги будут проводить с 10:00 до 19:00 мск.

  • В будущем время планируют расширить до 23:50 мск, сообщила площадка. Торги будут проходить с присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности по каждой бумаге.
  • Торги в субботу и воскресенье будут оформлены как дополнительная утренняя сессия торгового дня понедельника. В связи с этим расчёты и клиринговые операции по сделкам, заключённым в выходные, будут осуществлять во вторник.
  • Среди доступных для торгов по выходным бумаг — акции 15 российских компаний: ВТБ, «Газпрома», «Лукойла», «Магнита», «Новатэка», «Полюса», «Сбера», «Норникеля», «Яндекса» и других.
  • В январе 2025 года принципы торгов ценными бумагами в выходные и праздничные дни обсудили ЦБ, Мосбиржа и брокеры, писал «Ъ». В Мосбирже пояснили газете, что реализовать концепцию планируют в 2025 году.

#новости #спббиржа

8
2
26 комментариев
Rha

А когда СПБ биржа и Брокеры планируют разморозить акции иностранных компаний? Все деньги украли у клиентов и ничего не делают для разморозки.

6
4
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Х3р майор

А когда ОПГ Озеро и Ко планируют разморозить накопительную часть пенсии? Все деньги украли у клиентов и ничего не делают для разморозки.

7
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Dan

Ща, всех врагов в мире победим и вот тогда... осталось немного подождать

1
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Crypto Coin Desk

Нихера не делают. И заморозка там так себе гон. Много вопросов есть, но народ не сечет в теме. А палить лавку не интересно.

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Что-то там про имя и машину

Вопрос.
Зачем, а главное нахуя?

3
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Dan

Что бы в отсутствии ликвидности устраивать выносы на стопы всяких хомяков

2
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Mari

Торги в субботу и воскресенье будут оформлены как дополнительная утренняя сессия торгового дня понедельника. 🤣 схематозники

1
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