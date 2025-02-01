Bloomberg: Andreessen Horowitz инвестировала в будущего «конкурента» Neuralink — разработчика мозговых чипов Echo Neurotechnologies

По данным источников, всего он привлёк $50 млн, но сумма ещё может увеличиться.Ещё не представленная официально Echo Neurotechnologies будет разрабатывать нейроинтерфейсы для обмена информацией между мозгом и внешним устройством, как и Neuralink Илона Маска. Это первая инвестиция венчурного фонда Andreessen Horowitz в стартап из этой сферы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Глава компании — Эдвард Чанг, заведующий кафедрой нейрохирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В 2023 году он возглавил команду врачей, которые использовали искусственный интеллект и мозговые импланты, чтобы дать возможность парализованной пациентке заговорить «через цифровой аватар».Стартап базируется в Сан-Франциско и сейчас нанимает сотрудников.Источник: NeuralinkВ 2023 году Neuralink получила разрешение на испытания нейрочипов на людях. О первом вживлении рассказала в январе 2024 года. Пациент смог управлять курсором мыши «силой мысли», играть на компьютере в шахматы и Civilization VI и вести трансляции. Позже компания успешно вживила импланты ещё двоим пациентам.Следующим продуктом Neuralink должен стать чип Blindsight для незрячих.Артур ТомилкоБудущее22.08.2024«Через день после операции смог играть в Counter-Strike 2 “силой мысли”»: Neuralink рассказала о состоянии второго пациента со вживлённым нейрочипом Освоить управление курсором ему удалось за несколько часов. #новости #neuralink
Вживление электродов в мозг людям перенесшим различные травмы не нова как уже лет 30. То, что предлагает Маск так же безумно как и все его идеи. И на Марс он скоро полетит ага, вместе со своей тачкой и Трампом на заднем сиденье.
Деньги легче выбить под бредовый мегапроект, чем под рациональный бизнес.
То, что предлагает Маск так же безумно как и все его идеиБезумные или нет, его идеи работают
Хранить яйца в разных корзинах. Кажется это так называется.