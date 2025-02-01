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Ася Карпова
Инвестиции

Bloomberg: Andreessen Horowitz инвестировала в будущего «конкурента» Neuralink — разработчика мозговых чипов Echo Neurotechnologies

По данным источников, всего он привлёк $50 млн, но сумма ещё может увеличиться.

  • Ещё не представленная официально Echo Neurotechnologies будет разрабатывать нейроинтерфейсы для обмена информацией между мозгом и внешним устройством, как и Neuralink Илона Маска. Это первая инвестиция венчурного фонда Andreessen Horowitz в стартап из этой сферы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Глава компании — Эдвард Чанг, заведующий кафедрой нейрохирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В 2023 году он возглавил команду врачей, которые использовали искусственный интеллект и мозговые импланты, чтобы дать возможность парализованной пациентке заговорить «через цифровой аватар».
  • Стартап базируется в Сан-Франциско и сейчас нанимает сотрудников.
Источник: Neuralink
Источник: Neuralink
  • В 2023 году Neuralink получила разрешение на испытания нейрочипов на людях. О первом вживлении рассказала в январе 2024 года. Пациент смог управлять курсором мыши «силой мысли», играть на компьютере в шахматы и Civilization VI и вести трансляции. Позже компания успешно вживила импланты ещё двоим пациентам.
  • Следующим продуктом Neuralink должен стать чип Blindsight для незрячих.
Артур Томилко
Будущее
«Через день после операции смог играть в Counter-Strike 2 “силой мысли”»: Neuralink рассказала о состоянии второго пациента со вживлённым нейрочипом

Освоить управление курсором ему удалось за несколько часов.

#новости #neuralink

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8 комментариев
Big Lebovvski (Владислав)

Вживление электродов в мозг людям перенесшим различные травмы не нова как уже лет 30. То, что предлагает Маск так же безумно как и все его идеи. И на Марс он скоро полетит ага, вместе со своей тачкой и Трампом на заднем сиденье.

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Abe kobo

Деньги легче выбить под бредовый мегапроект, чем под рациональный бизнес.

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Giraffe

То, что предлагает Маск так же безумно как и все его идеиБезумные или нет, его идеи работают

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Не звони Солу! Звони Анзору!

Хранить яйца в разных корзинах. Кажется это так называется.

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