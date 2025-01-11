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Артур Томилко
Будущее

Neuralink успешно вживила мозговой имплант третьему пациенту

В планах компании провести ещё 20-30 операций в 2025 году.

  • «У нас сейчас три человека с имплантированными чипами, и все они работают хорошо», — заявил Илон Маск в ходе мероприятия в Лас-Вегасе. Его слова приводит Bloomberg.
  • Других подробностей предприниматель не раскрыл, но добавил, что в 2025 году компания планирует вживить мозговой имплант ещё 20-30 пациентам.
Фото Bloomberg 
Фото Bloomberg 
  • Neuralink, которая разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером, получила разрешение на испытания нейрочипов на людях в 2023 году. О первой операции на человеке компания рассказала в начале 2024-го. С помощью чипа он смог управлять курсором мыши «силой мысли», играть на компьютере в Civilization VI, а также вести трансляции.
  • Об операции второго пациента Илон Маск рассказал в августе 2024-го. Через день после неё участник эксперимента, в частности, смог играть в Counter-Strike 2 «силой мысли».
  • В сентябре 2024 года Neuralink начала искать добровольцев, чтобы протестировать имплант Blindsight для незрячих. А в ноябре получила разрешение на первые клинические испытания мозгового чипа за пределами США.

#новости #neuralink

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111 комментарий
Arina

кто эти люди, которые на это соглашаются добровольно?)
или я слишком отстала от времени..

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Бинарный Ёж

Инвалиды, которым эта технология позволят значительно улучшить качество жизни.

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Что-то там про имя и машину
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3
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Mari

Не переживайте. У вас вон новый деревянный сортир открыли с оркестром, шариками и телевидением. Всё в порядке. А США пусть там загнивают со своими нейрочипами.

15
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illusive man

как правило парализованные

7
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Денис Фадеев

Новая за ПопуКусь?

3
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Борис

Полностью обездвиженный или незрячий инвалид готов ухватиться за любую соломинку которая может улучшить его положение. Событие ухудшающее их состояние вряд ли произойдет в их случае .

3
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