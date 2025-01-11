Neuralink успешно вживила мозговой имплант третьему пациенту

В планах компании провести ещё 20-30 операций в 2025 году. «У нас сейчас три человека с имплантированными чипами, и все они работают хорошо», — заявил Илон Маск в ходе мероприятия в Лас-Вегасе. Его слова приводит Bloomberg.Других подробностей предприниматель не раскрыл, но добавил, что в 2025 году компания планирует вживить мозговой имплант ещё 20-30 пациентам.Фото Bloomberg Neuralink, которая разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером, получила разрешение на испытания нейрочипов на людях в 2023 году. О первой операции на человеке компания рассказала в начале 2024-го. С помощью чипа он смог управлять курсором мыши «силой мысли», играть на компьютере в Civilization VI, а также вести трансляции.Об операции второго пациента Илон Маск рассказал в августе 2024-го. Через день после неё участник эксперимента, в частности, смог играть в Counter-Strike 2 «силой мысли».В сентябре 2024 года Neuralink начала искать добровольцев, чтобы протестировать имплант Blindsight для незрячих. А в ноябре получила разрешение на первые клинические испытания мозгового чипа за пределами США.#новости #neuralink
кто эти люди, которые на это соглашаются добровольно?)
или я слишком отстала от времени..
Инвалиды, которым эта технология позволят значительно улучшить качество жизни.
Не переживайте. У вас вон новый деревянный сортир открыли с оркестром, шариками и телевидением. Всё в порядке. А США пусть там загнивают со своими нейрочипами.
как правило парализованные
Новая за ПопуКусь?
Полностью обездвиженный или незрячий инвалид готов ухватиться за любую соломинку которая может улучшить его положение. Событие ухудшающее их состояние вряд ли произойдет в их случае .