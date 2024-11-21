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Таня Боброва
Будущее

Neuralink получила разрешение на первые клинические испытания мозгового чипа за пределами США

Когда они начнутся, пока неизвестно.

  • Первым местом за пределами США, где проведут испытания устройства от Neuralink Илона Маска, станет площадка канадской University Health Network, пишет Bloomberg.
  • Neuralink сообщила в X, что регулятор в Канаде одобрил начало первого клинического испытания в этой стране. Компания уже набирает добровольцев, которые утратили подвижность конечностей в результате бокового амиотрофического склероза (ALS) или травмы спинного мозга.
  • Neuralink, которая разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером, получила разрешение на испытания нейрочипов на людях в 2023 году. Об операции первого пациента компания рассказала в начале 2024-го. Он смог использовать имплант для управления курсором мыши «силой мысли», играть на компьютере в Civilization VI, а также вести трансляции.
  • Об операции второго пациента Илон Маск рассказал в августе 2024-го. Через день после неё участник эксперимента «силой мысли» смог играть в Counter-Strike 2.
  • В сентябре Neuralink начала искать добровольцев, чтобы протестировать имплант Blindsight для незрячих. Но когда его смогут вживить человеку, компания не уточнила.
Источник: Gabby Jones / Bloomberg
Источник: Gabby Jones / Bloomberg

#новости #neuralink

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22 комментария
Mr Ross152

Трансгуманизм уже заходит слишком далеко… Привет Киберпанк.

2
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Никита

Хочешь не хочешь, а через все это, видимо, придется пройти человечеству. Процесс познания бытия он такой...

1
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Сергей

Это только начало.

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Павел Селидов

Илон Маск снова что-то замышляет) Скоро будем мысленно всем управлять и майнить крипту в наших головах)))

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Никита

учтите, что за неблагонадежные мысли будут списания или замедление майнинга )

2
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голубцы по акции

Некоторые и так в головах майнят.

1
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Сергей

Меня больше Альтман беспокоит. Хочет уничтожить человечество.

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