Neuralink получила разрешение на первые клинические испытания мозгового чипа за пределами США

Когда они начнутся, пока неизвестно.Первым местом за пределами США, где проведут испытания устройства от Neuralink Илона Маска, станет площадка канадской University Health Network, пишет Bloomberg.Neuralink сообщила в X, что регулятор в Канаде одобрил начало первого клинического испытания в этой стране. Компания уже набирает добровольцев, которые утратили подвижность конечностей в результате бокового амиотрофического склероза (ALS) или травмы спинного мозга.Neuralink, которая разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером, получила разрешение на испытания нейрочипов на людях в 2023 году. Об операции первого пациента компания рассказала в начале 2024-го. Он смог использовать имплант для управления курсором мыши «силой мысли», играть на компьютере в Civilization VI, а также вести трансляции.Об операции второго пациента Илон Маск рассказал в августе 2024-го. Через день после неё участник эксперимента «силой мысли» смог играть в Counter-Strike 2.В сентябре Neuralink начала искать добровольцев, чтобы протестировать имплант Blindsight для незрячих. Но когда его смогут вживить человеку, компания не уточнила.Источник: Gabby Jones / Bloomberg#новости #neuralink
Трансгуманизм уже заходит слишком далеко… Привет Киберпанк.
Хочешь не хочешь, а через все это, видимо, придется пройти человечеству. Процесс познания бытия он такой...
Это только начало.
Илон Маск снова что-то замышляет) Скоро будем мысленно всем управлять и майнить крипту в наших головах)))
учтите, что за неблагонадежные мысли будут списания или замедление майнинга )
Некоторые и так в головах майнят.
Меня больше Альтман беспокоит. Хочет уничтожить человечество.