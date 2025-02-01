Акции разработчика систем Jira, Confluence и Trello подорожали на 15% после публикации отчётности

На закрытии торгов 31 января 2025 года они стоили $306,78 за бумагу.Для сравнения: за день до этого акции Atlassian закрылись на отметке $266,95 за штуку. С начала 2025 года бумаги приросли на 25%, отмечает CNBC.Общая выручка компании за второй квартал финансового 2025 года, завершившийся 31 декабря 2024-го, составила $1,29 млрд. Это на 21% больше год к году и больше прогнозируемых $1,24 млрд. Из них $1,21 млрд принесли продажи подписок — на 30% больше год к году.Чистый убыток по нацстандартам бухучёта (GAAP) — $38,2 млн против $84,5 млн за аналогичный период предыдущего года.В апреле 2023 года компания представила Atlassian Intelligence — ИИ-помощника для Jira и Confluence на основе как собственных моделей, так и решений от OpenAI. В 2024 году презентовала ИИ-ассистента Rovo. По данным Morgan Stanley, у Atlassian Intelligence 1 млн ежемесячно активных пользователей.Источник фото: Dark ReadingАвстралийская Atlassian работает с 2002 года и развивает ПО для совместной работы: сервис для управления проектами Jira, доски Trello, вики-систему Confluence, Crucible для совместной проверки кода, сервис для обмена видеосообщениями с коллегами Loom, систему непрерывной интеграции Bamboo и не только.#новости #atlassian
Комментарий удалён модератором
Можно вопрос?
Нахуя ты копипастишь сюда ии-шный ответ? "Создаёшь контент"?
Вас так много тут развелось, не понятно даже, это от редакции такие попытки самораскрутки для "совсем не утонуть", или реальные люди такой хернёй занимаются.
Комментарий удалён модератором
как вы заебали своими ИИшными комментариями...
Битбакет их хорош
Так всегда бывает перед стремительным падением