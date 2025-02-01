Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Право
Маркетплейсы
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Инвестиции

Акции разработчика систем Jira, Confluence и Trello подорожали на 15% после публикации отчётности

На закрытии торгов 31 января 2025 года они стоили $306,78 за бумагу.

  • Для сравнения: за день до этого акции Atlassian закрылись на отметке $266,95 за штуку. С начала 2025 года бумаги приросли на 25%, отмечает CNBC.
  • Общая выручка компании за второй квартал финансового 2025 года, завершившийся 31 декабря 2024-го, составила $1,29 млрд. Это на 21% больше год к году и больше прогнозируемых $1,24 млрд. Из них $1,21 млрд принесли продажи подписок — на 30% больше год к году.
  • Чистый убыток по нацстандартам бухучёта (GAAP) — $38,2 млн против $84,5 млн за аналогичный период предыдущего года.
  • В апреле 2023 года компания представила Atlassian Intelligence — ИИ-помощника для Jira и Confluence на основе как собственных моделей, так и решений от OpenAI. В 2024 году презентовала ИИ-ассистента Rovo. По данным Morgan Stanley, у Atlassian Intelligence 1 млн ежемесячно активных пользователей.
Источник фото: Dark Reading
Источник фото: Dark Reading
  • Австралийская Atlassian работает с 2002 года и развивает ПО для совместной работы: сервис для управления проектами Jira, доски Trello, вики-систему Confluence, Crucible для совместной проверки кода, сервис для обмена видеосообщениями с коллегами Loom, систему непрерывной интеграции Bamboo и не только.

#новости #atlassian

2
7 комментариев

Комментарий удалён модератором

Lupus Canus

Можно вопрос?
Нахуя ты копипастишь сюда ии-шный ответ? "Создаёшь контент"?
Вас так много тут развелось, не понятно даже, это от редакции такие попытки самораскрутки для "совсем не утонуть", или реальные люди такой хернёй занимаются.

1
1
Ответить

Комментарий удалён модератором

Сергей Митрофанов

как вы заебали своими ИИшными комментариями...

2
2
Ответить
Цифровые комплексы

Битбакет их хорош

2
Ответить
Покушай булочек

Так всегда бывает перед стремительным падением

Ответить