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Таня Боброва
Инвестиции

Мосбиржа начнёт тестировать торги выходного дня с 15 февраля 2025 года

Технически площадка будет готова к ним к 1 марта.

  • Начало дополнительной тестовой сессии выходного дня запланировано на 9:50 мск, окончание — на 15:00 мск, сообщила площадка.
  • До 1 марта 2025 года торговые отчёты за дополнительные сессии будут рассылать в день их проведения, после — по понедельникам.
  • К этой дате биржа будет технически готова к запуску торгов в выходные дни, сообщала компания. Дополнительная сессия по выходным запланирована с 9:50 до 18:59 мск. С марта к сессии допустят всех участников по умолчанию. Участник может подать заявление об отказе.
  • С 1 февраля 2025 года биржевые торги в субботу и воскресенье начала «СПБ Биржа». На старте торги проводят с 10:00 до 19:00 мск бумагами 15 российских компаний.

#новости #мосбиржа

4
9 комментариев
Читатель vc.ru

Единственный вопрос, нахуя вообще перерывы. Сделайте торги 24 на 7, бля.

4
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Vlad

Как алкашки в 90-х

2
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Anton Georgiev

Так пусть и сделают 24/7, чтобы людям с Владивостока например, было проще покупать акции, а не рассчитывать свое время по Москве

1
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Oleg Shirochenkov

Если бы было всё так просто!

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Иванов Иван

Лох должен окучиваться непрерывно!

Ответить
Читатель vc.ru

Хорошая новость.

2
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Александр Б

Что то я не понимаю, спббиржа и мосбиржа будут типо конкурировать?

2
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