Мосбиржа начнёт тестировать торги выходного дня с 15 февраля 2025 года

Технически площадка будет готова к ним к 1 марта.Начало дополнительной тестовой сессии выходного дня запланировано на 9:50 мск, окончание — на 15:00 мск, сообщила площадка.До 1 марта 2025 года торговые отчёты за дополнительные сессии будут рассылать в день их проведения, после — по понедельникам.К этой дате биржа будет технически готова к запуску торгов в выходные дни, сообщала компания. Дополнительная сессия по выходным запланирована с 9:50 до 18:59 мск. С марта к сессии допустят всех участников по умолчанию. Участник может подать заявление об отказе.С 1 февраля 2025 года биржевые торги в субботу и воскресенье начала «СПБ Биржа». На старте торги проводят с 10:00 до 19:00 мск бумагами 15 российских компаний.#новости #мосбиржа
Единственный вопрос, нахуя вообще перерывы. Сделайте торги 24 на 7, бля.
Как алкашки в 90-х
Так пусть и сделают 24/7, чтобы людям с Владивостока например, было проще покупать акции, а не рассчитывать свое время по Москве
Если бы было всё так просто!
Лох должен окучиваться непрерывно!
Хорошая новость.
Что то я не понимаю, спббиржа и мосбиржа будут типо конкурировать?