Индекс Мосбиржи поднялся до максимума с лета 2024 года, доллар на межбанке — 90,88 рубля

Рост российского рынка произошёл после телефонного разговора Трампа и Путина.К 10:50 мск индекс Мосбиржи составил 3185,35 пункта, на пике он достигал 3246,02 пункта. Акции большинства крупных российских компаний продемонстрировали рост. Некоторые бумаги оказалось невозможно купить из-за отсутствия продавцов, брокеры отменяли заявки покупателей, писали «РБК Инвестиции».Лидерами роста в моменте стали акции «Полюса» (+3,97%), «Селигдара» (+3,96%), «Газпрома» (+2,91%), АФК «Системы» (+2,61%) и «Мосэнерго» (+2,52%), отмечает Forbes. При этом падали бумаги «Ростелекома» (-1,79%), «Аэрофлота» (-0,98%) и МТС (-0,7%).Курс доллара на межбанковском рынке опустился до 90,88 рубля, следует из данных «Финама» на 10:50 мск. Курс евро — 94,78 рубля.Рост российского рынка произошёл после того, в Кремле и Белом доме сообщили о состоявшемся телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, звонок продлился полтора часа и касался в том числе урегулирования конфликта в Украине.#новости #мосбиржа #доллар #рынокакций
Ещё десять звонков между маёром Трампом и Путиным - и рубль к доллару один к одному будет.
Уйдет в минус 😀
Просто напомню что бюджет РФ сверстан для курса 94 и там и так с доходами сейчас не ахти , поэтому -- берите, глупцы, никто бакс надолго укатать не даст.
С другой стороны, если Трамп перестанет брать трубку, опять начнутся разговоры про доллар за 200.
Либерахи, объясните почему это плохо?
Легко. Это доказывает, что курс рубля зависит не от экономики в России и не от воли нашего деда. А зависит от политики США в отношении России. Вот такая вот суверенная скрепа.