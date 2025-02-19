Брокер «Райффайзенбанка» приостановит приём заявок на покупку ценных бумаг на бирже с 5 марта 2025 года

Летом 2024 года брокер приостановил открытие новых счетов.«Райффайзен Инвестиции» с 5 марта 2025 года приостановят приём и исполнение заявок на приобретение ценных бумаг на бирже в основном режиме торгов. Внимание на изменения в регламенте обратили «РБК Инвестиции».В пресс-службе брокера подтвердили, что с этой даты физлица не смогут покупать ценные бумаги на бирже. Все деньги и уже приобретённые бумаги останутся на счетах. Продажа, перевод бумаг, получение дивидендов, купонов и погашений, а также вывод денег со счёта останутся доступны как раньше, уточнили в компании.Летом 2024 года «Райффайзенбанк» приостановил открытие брокерских счетов для розничных инвесторов, писало Frank Media. Ограничения ввели из-за предписания Европейского центробанка в адрес австрийской RBI (владелец «Райффайзенбанка» и «Райффайзен Инвестиции») — регулятор требовал снизить объём операций в России. Действующие счета обслуживали как обычно.Банк уже в том числе сократил выдачу кредитов в России, перестал открывать накопительные счета и начислять проценты по ним. «Райффайзенбанк» входит в список системно значимых банков.#новости #райффайзенбанк