ЦБ оставил «Райффайзенбанк» и «Юникредит» в перечне системно значимых банков

Для сделок с их акциями необходимо одобрение президента. ЦБ утвердил обновлённый перечень системно значимых банков. В него вошли 13 кредитных организаций, в том числе «Сбер», «Альфа-банк», «Т-Банк», «Россельхозбанк» и другие. На их долю приходится 79% совокупных активов российского банковского сектора, отметил регулятор.В списке также остались «дочки» иностранных финансовых групп — Райффайзенбанк (принадлежит австрийской Raiffeisen Bank International) и «Юникредит» (принадлежит итальянской UniCredit).Австрийская RBI (владелец «Райффайзенбанка») заявляет о планах уйти из России с 2022 года. Процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале банка без одобрения президента. В июне 2024 года «Райффайзенбанк» сообщил, что сократит выдачу кредитов, чтобы выполнить предписание ЕЦБ. Тогда же банк перестал открывать новые накопительные счета, а в июле — начислять проценты по ним. А со 2 сентября прекратил выполнять исходящие переводы в валюте для физлиц.По данным «Ъ», на покупку«Райффайзенбанка» осталось два претендента в «продвинутой стадии переговоров». Кто это — неизвестно.«Юникредит» планировал до конца 2024 года «существенно сократить» свой бизнес в стране. С ноября банк прекратил начислять проценты по накопительным счетам. #новости #райффайзенбанк #юникредит
Райф недавно арестовал счет. Чего предыдущие годы не наблюдалось. Полагаю, что нету банковской системы в стране, есть общак в виде ЦБ.
Ну, с подключением
Если страна без банковской системы продолжает жить, строить атомные реакторы, производить еду и строить недвигу и дороги, то чо будет когда в ней придумают банковскую систему прикинь.
Вообще кстати странно, что вся экономика страны держится на "системно значимых банках" банках
В частном влиянии на экономику нет ничего странного, но когда это влияние оказывает сектор финтеха, а не прорывные стартапы, это значение немного иной смысл обретает :(
стартапыС трудом вспомнил что значит это слово
А где оно не держится? Если вкладчики побегут забирать свои средства и банки начнут схлопываться, то те предприятия и стартапы кто держал счета в банке начнут испытывать проблемы.
Можно развернуть коммент? Ничё не ясно, что хотел сказать автор и чем возмущ осуществляет.