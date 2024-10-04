Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Крипто
Сервисы
Мнения
Маркетплейсы
Путешествия
Личный опыт
Техника
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

На покупку «Райффайзенбанка» осталось два претендента в «продвинутой стадии переговоров» — «Ъ»

Но сделку пока никто не заключил.

  • В начале 2024 на «Райффайзенбанк» в России претендовали пять-шесть покупателей, но теперь осталось только два «крупных», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • Какие это компании — неизвестно, но они находятся в «наиболее продвинутой стадии» переговоров. При этом договор о купле-продаже пока никто не подписал.
  • В RBI подтвердили «Ъ», что группа «работает над продажей контрольного пакета “Райффайзенбанка”», но точные сроки неизвестны, так как нужны согласования от нескольких регуляторов в России и Европе.
  • «Райффайзенбанку» нужно, чтобы покупателем было «неподсанкционное» лицо — это минимизирует риск, что после продажи российское подразделение попадёт под санкции. К тому же, добавилось ещё одно препятствие — арест акций по иску МКАО «Распериа».
Фото: Raiffeisen Bank International
Фото: Raiffeisen Bank International
  • Австрийская RBI (владелец «Райффайзенбанка») заявляет о планах уйти из России с 2022 года. Процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале банка без специального разрешения.
  • В июне 2024 года «Райффайзенбанк» сообщил, что сократит выдачу кредитов, чтобы выполнить предписание ЕЦБ. Тот призвал компанию сократить кредитный портфель в России на 65% к 2026 году. Тогда же банк перестал открывать новые накопительные счета, а в июле — начислять проценты по ним.
  • С 26 июля «Райффайзенбанк» перестал открывать брокерские счета для розничных инвесторов. А со 2 сентября прекратил выполнять исходящие переводы в валюте для физлиц.

#новости #райффайзенбанк

66
44
20
20 комментариев
Евгений Кондратьев

Яндекс Банк. С Тиньком не вышло, заберут Райф)

13
2
Ответить
Слегка Придурковатый

Вот будет прикол, если его купит "Вайлдберриз Банк". Лол.

12
Ответить
Mystery Di

Бокальчик

5
Ответить
United24

Дон-банк

2
Ответить
Андрей Новиков

Вообще-то три! Я снимаю свою кандидатуру! Есть куда более перспективные проекты! А пока простите, мне нужно носки заштопать...

10
Ответить
Император Нолимоций

Очень хочется верить, что Райф досидит до момента, когда продаваться уже будет не надо.

5
Ответить
Франсиско Пухольс

Как-будто бы всё, происходящее в эти два года и сейчас, об этом плане и говорит... Можно ещё годик потянуть на переговорах

Ответить