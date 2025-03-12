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Артур Томилко
Инвестиции

ЦБ аннулировал выпуски привязанных к цене биткоина облигаций — «Ъ»

Решение связано с продолжающимся обсуждением статуса криптовалют в России, говорит источник газеты.

  • Банк России аннулировал два выпуска структурных облигаций «Финама» и «Румберг Кэпитал», доходность которых зависела от показателей биржевого фонда (ETF) компании BlackRock, выяснил «Ъ». Объём выпусков должен был составить $2,15 млн и 200 млн рублей соответственно.
  • Облигации предназначались для квалифицированных инвесторов, а расчёты должны были проводиться в рублях без покупки криптовалюты, отмечают осведомлённые собеседники газеты.
  • «Финам» сообщил о планах выпустить облигации, привязанные биржевому фонду BlackRock в феврале 2025 года. Компания также рассматривала выпуск аналогичного продукта с привязкой к ETF на Ethereum.
  • В ЦБ информацию «Ъ» не прокомментировали. По словам одного из собеседников газеты, речь идёт не о полном запрете, а о переносе сроков размещения, в том числе из-за продолжающегося обсуждения статуса криптовалют в России.
  • В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила запуск ETF для инвестиций в биткоин. В число фондов, получивших разрешение SEC, тогда вошли BlackRock, Invesco, Fidelity и другие.
  • В июле SEC также одобрила запуск ETF для инвестиций в Ethereum. Одобрение, в частности, получили фонды BlackRock, Fidelity, 21Shares, Bitwis и другие.

#новости #биткоин #ethereum #цб #финам

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