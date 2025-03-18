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Полина Лааксо
Инвестиции

ЦБ призвал брокеров ставить интересы клиентов выше своих собственных

И изменить подходы к работе с ними.

  • ЦБ направил письмо Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), пишет Frank Media.
  • Большинство брокеров работают сразу с несколькими торговыми площадками, пишет ЦБ. Но если у бумаги параллельный листинг, место исполнения сделки зачастую указывает клиент. Он может не знать, что на другой площадке условия выгоднее, потому что брокер, как правило, об этом не информирует.
  • ЦБ рекомендовал уведомлять трейдеров о выгоде, напомнив: согласно одной из статей федеральных законов, «брокер обязан принять все разумные меры, направленные на исполнение поручения клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов клиента перед собственными».
Источник фото: «Деловой Петербург»
Источник фото: «Деловой Петербург»

#новости #цб

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