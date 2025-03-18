ЦБ призвал брокеров ставить интересы клиентов выше своих собственных

И изменить подходы к работе с ними.ЦБ направил письмо Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), пишет Frank Media.Большинство брокеров работают сразу с несколькими торговыми площадками, пишет ЦБ. Но если у бумаги параллельный листинг, место исполнения сделки зачастую указывает клиент. Он может не знать, что на другой площадке условия выгоднее, потому что брокер, как правило, об этом не информирует.ЦБ рекомендовал уведомлять трейдеров о выгоде, напомнив: согласно одной из статей федеральных законов, «брокер обязан принять все разумные меры, направленные на исполнение поручения клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов клиента перед собственными».Источник фото: «Деловой Петербург»#новости #цб