Индекс Мосбиржи опускался ниже 3200 пунктов после телефонного разговора Путина и Трампа

Но к 14:48 мск вырос до 3216 пунктов.В ходе торгов 19 марта 2025 года индекс Мосбиржи опускался на минимуме до 3194 пунктов, следует из данных площадки. Среди лидеров по снижению стоимости — акции «Татнефти», «Мосэнерго», «Алросы», ММК и «Ростелекома». Сильнее всего растут бумаги «Самолёта», «Русала», «Мечела» и «Транснефти».На закрытии торгов 18 марта индекс Мосбирже составлял 3257 пунктов. Около половины объёма торгов (45%) пришлось на вечернюю сессию, отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. По его мнению, рынку не хватило позитивных сигналов, чтобы продолжить рост. Инвесторы зафиксировали прибыль после телефонного разговора Путина и Трампа, который состоялся вечером 18 марта, пишет «Финам». Теперь участники рынка ожидают появления новостей о «возможных экономических сделках между США и Россией».В «Цифра Брокер» полагают, что на дальнейшую динамику Мосбиржи также повлияют данные Росстата по инфляции, которые ведомство опубликует 19 марта. Эти данные ЦБ будет учитывать на грядущем заседании по ключевой ставке.#новости #мосбиржа