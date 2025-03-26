Акции «Русагро» в моменте упали на 20% на фоне новостей о задержании основателя агрохолдинга Вадима Мошковича

По словам источника «Интерфакса», уголовное дело завёл следственный департамент МВД России «по факту хищения в компаниях, с которыми “Русагро” находился в деловых отношениях». В компании не комментируют сообщения о задержании основателя, но подтвердили обыски и заверили: они не связаны с текущей деятельностью, компания продолжает работать как обычно.