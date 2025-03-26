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Таня Боброва
Инвестиции

Акции «Русагро» в моменте упали на 20% на фоне новостей о задержании основателя агрохолдинга Вадима Мошковича

В офисах компании прошли обыски.

  • Днём 26 марта 2025 года бумаги «Русагро» на Мосбирже в моменте дешевели на 20%, обратило внимание «РБК Инвестиции». К 16:46 мск бумаги падают на 15,45% — до 191,16 рубля за штуку.
  • Акции агрохолдинга снижаются в цене на фоне сообщений об обысках и задержаниях в компании. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что силовики проводят обыски в офисах и изымают документы.
  • По данным издания, по делу о хищениях задержали основателя «Русагро» Вадима Мошковича и ещё несколько человек. Сейчас с Мошковичем проводятся следственные действия, подтвердил близкий к следствию источник «Ведомостей».

  • По словам источника «Интерфакса», уголовное дело завёл следственный департамент МВД России «по факту хищения в компаниях, с которыми “Русагро” находился в деловых отношениях». В компании не комментируют сообщения о задержании основателя, но подтвердили обыски и заверили: они не связаны с текущей деятельностью, компания продолжает работать как обычно.

  • Мошкович основал «Русагро» в 2004 году, пишет Forbes. Согласно информации на сайте, у компании есть активы в сахарном, сельскохозяйственном, масложировом и мясном бизнесе. Например, АО «Жировой комбинат» делает майонезы и соусы под брендами «Я люблю готовить» и другими.

#новости

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