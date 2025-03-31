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Артур Томилко
Инвестиции

Подразделение Alphabet по разработке лекарств с помощью ИИ Isomorphic Labs привлекло $600 млн

Детали сделки не раскрыли.

  • Isomorphic Labs, которая принадлежит Alphabet (материнская компания Google), впервые привлекла внешнее финансирование, пишет Bloomberg.
  • Раунд на $600 млн возглавил фонд Thrive Capital, в нём также поучаствовала сама Alphabet через венчурное подразделение GV (ранее — Google Ventures). Оценку Isomorphic и другие детали сделки стороны не раскрыли.
  • Alphabet создала Isomorphic Labs в 2021 году, выделив её из DeepMind. Глава последней Демис Хассабис также занимает должность гендиректора Isomorphic. Компания занимается разработкой лекарств на основе искусственного интеллекта.
  • Alphabet уже привлекала внешние инвестиции для других своих подразделений, отмечает агентство. В октябре 2024 года принадлежащий корпорации сервис. беспилотных такси Waymo закрыл раунд на $5,6 млрд при оценке бизнеса в $45 млрд. В нём приняли участие Andreessen Horowitz, Fidelity, Tiger Global и другие.

#новости #alphabet #isomorphic

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