Подразделение Alphabet по разработке лекарств с помощью ИИ Isomorphic Labs привлекло $600 млн

Детали сделки не раскрыли. Isomorphic Labs, которая принадлежит Alphabet (материнская компания Google), впервые привлекла внешнее финансирование, пишет Bloomberg.Раунд на $600 млн возглавил фонд Thrive Capital, в нём также поучаствовала сама Alphabet через венчурное подразделение GV (ранее — Google Ventures). Оценку Isomorphic и другие детали сделки стороны не раскрыли.Alphabet создала Isomorphic Labs в 2021 году, выделив её из DeepMind. Глава последней Демис Хассабис также занимает должность гендиректора Isomorphic. Компания занимается разработкой лекарств на основе искусственного интеллекта.Alphabet уже привлекала внешние инвестиции для других своих подразделений, отмечает агентство. В октябре 2024 года принадлежащий корпорации сервис. беспилотных такси Waymo закрыл раунд на $5,6 млрд при оценке бизнеса в $45 млрд. В нём приняли участие Andreessen Horowitz, Fidelity, Tiger Global и другие.#новости #alphabet #isomorphic