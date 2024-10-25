Сервис беспилотных такси Waymo закрыл инвестиционный раунд на $5,6 млрд

Деньги вложили Alphabet, Andreessen Horowitz, Fidelity, Perry Creek Capital, Silver Lake, Tiger Global и T. Rowe Price.Инвестиции пойдут, помимо прочего, на улучшение ИИ-системы автономного вождения Waymo Driver. Например, сейчас её тестируют в более сложных инфраструктурных и погодных условиях — в частности на дорогах Нью-Йорка, Буффало и Вашингтона.Источник фото: WaymoWaymo работает над беспилотными автомобилями с 2009 года и с 2016 года развивается как дочерняя структура Alphabet. Всего она привлекла $11,1 млрд, включая инвестиции, полученные в новом раунде.Сервис с беспилотными такси Waymo запустила в конце 2018-го. По словам CNBC, на октябрь 2024 года это единственная фирма в США, управляющая коммерческими перевозками на роботакси сразу в нескольких крупных городских агломерациях.В Лос-Анджелесе, Финиксе и Сан-Франциско сервис осуществляет более 100 тысяч еженедельных перевозок. В 2025 году он должен также заработать в Остине и Атланте — благодаря партнёрству с Uber.Cruise — ближайший конкурент Waymo — приостановил работу в США в 2023 году из-за ряда аварий и последующих запретов со стороны регуляторов. Tesla только планирует запустить сервис роботакси — в 2025 году в Техасе и Калифорнии.#новости #waymo
Главное, чтобы потом не выяснилось, что беспилотными такси удаленно управляют индусы при помощи мышки и стрелок на клавиатуре.
Я думаю, в этом их суть
При первых же сбитых пешеходах журналисты раздуют такую шумиху, что Waymo моментально обнулится. Так что беспилотное такси невозможно создать в демократических странах 💁♀️
Кстати и нейросети они ведь тоже круто цензурируют. Плюс на ИИ-разработчиков набрасываются профсоюзы и правообладатели. Возможно ИИ вообще несовместим с демократией 💁♀️
Уже сейчас автопилот безопасен для пешеходов. Время реакции робота меньше, чем у человека. Автопилот скорее опасен для других водителей авто, но не более чем "дурак на дороге"
Да с надёжностью у них ок, проблема с ценой. Гораздо выгоднее использовать людей.
Да, ИИ несовместим с демократией, это действительно так. Именно поэтому первые ИИ появились в Северной Корее в 2007 году.
А когда у нас появятся Waymo? Даже не представляю, как они будут ездить по нашим городам)))