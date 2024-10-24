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Полина Лааксо
Деньги

Акции Tesla выросли на 12% после отчёта за третий квартал 2024 года — прибыль увеличилась на 17% год к году

И составила $2,17 млрд против $1,85 млрд в третьем квартале 2023-го.

  • Выручка — $25,18 млрд против прогнозируемых $25,37 млрд. Это на 8% больше год к году. Автомобильное подразделение принесло $20 млрд — на 2% больше. Энергетическое — $2,37 млрд (+52%).
  • Операционные расходы сократились на 6% год к году — до $2,28 млрд. Общие поставки автомобилей выросли на 6% и составили 462,89 тысячи штук. Динамика первых двух кварталов была отрицательной, но по итогам всего года Tesla ждёт «небольшого прироста».
  • Производство электропикапа Cybertruck впервые вышло на прибыль, а сам он стал третьим по продажам в США среди полностью электрических автомобилей, уступив Model 3 и Model Y. Tesla не раскрывает, сколько единиц Cybertruck продала за квартал. По оценке исследовательской организации Kelley Blue Book, это 16 тысяч штук.
  • В 2025 году компания планирует начать выпуск более бюджетных моделей. По словам WSJ, глава Tesla Илон Маск подтвердил, что Tesla отказалась от разработки абсолютно нового автомобиля стоимостью от $25 тысяч, и вместо этого представит бюджетные версии уже существующих.
  • Маск также сказал, что компания рассчитывает в будущем выйти на выпуск 2 млн роботакси Cybercab в год, а в 2025 году запустит беспилотные поездки в Техасе и Калифорнии. Приложение уже готово — его тестировали некоторые сотрудники. Но требуется одобрение регуляторов.

На закрытии торгов 23 октября 2024 года акции Tesla стоили $213,65. На момент публикации на премаркете цена составляет $236,93 за штуку.

Илон Маск. Источник фото: Sky News
Илон Маск. Источник фото: Sky News

#новости #tesla

22
25 комментариев
Слегка Придурковатый

Маск - красавчик. Трамп - предыдущий и будущий президент.

Спасибо за внимание.

4
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Griby Lenina

Про Маска согл, а вот Трамп вряд ли.

3
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Запопу Кусь

Маск - бездарь. Его папа владелец алмазной шахты в Африке. А потом НАСА нашпиговала его деньгами. То есть он поднялся чисто на госбабках. А Теслу вообще не он создавал, а два каких-то других мужика, которых никто сейчас не помнит 💁‍♀️

А Трамп вообще сумасшедший. Этот псих реально развяжет ядерку. Он угрожал бомбить Москву 😱💁‍♀️

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Михаил Балакин

Акции Tesla выросли на 12% после отчёта за третий квартал 2024 года
Маск хорошо старается, вот и акции у него постоянно растут, тесла вообще отличная машина

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Владислав Кулешов

Жесть

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Armagedon116

Все, побежал покупать акции Теслы...

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Big Lebovvski (Владислав)

Маск богатеет вдоль и поперек.

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