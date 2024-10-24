Акции Tesla выросли на 12% после отчёта за третий квартал 2024 года — прибыль увеличилась на 17% год к году

И составила $2,17 млрд против $1,85 млрд в третьем квартале 2023-го.Выручка — $25,18 млрд против прогнозируемых $25,37 млрд. Это на 8% больше год к году. Автомобильное подразделение принесло $20 млрд — на 2% больше. Энергетическое — $2,37 млрд (+52%).Операционные расходы сократились на 6% год к году — до $2,28 млрд. Общие поставки автомобилей выросли на 6% и составили 462,89 тысячи штук. Динамика первых двух кварталов была отрицательной, но по итогам всего года Tesla ждёт «небольшого прироста».Производство электропикапа Cybertruck впервые вышло на прибыль, а сам он стал третьим по продажам в США среди полностью электрических автомобилей, уступив Model 3 и Model Y. Tesla не раскрывает, сколько единиц Cybertruck продала за квартал. По оценке исследовательской организации Kelley Blue Book, это 16 тысяч штук.В 2025 году компания планирует начать выпуск более бюджетных моделей. По словам WSJ, глава Tesla Илон Маск подтвердил, что Tesla отказалась от разработки абсолютно нового автомобиля стоимостью от $25 тысяч, и вместо этого представит бюджетные версии уже существующих.Маск также сказал, что компания рассчитывает в будущем выйти на выпуск 2 млн роботакси Cybercab в год, а в 2025 году запустит беспилотные поездки в Техасе и Калифорнии. Приложение уже готово — его тестировали некоторые сотрудники. Но требуется одобрение регуляторов.На закрытии торгов 23 октября 2024 года акции Tesla стоили $213,65. На момент публикации на премаркете цена составляет $236,93 за штуку.Илон Маск. Источник фото: Sky News#новости #tesla
Маск - красавчик. Трамп - предыдущий и будущий президент.
Спасибо за внимание.
Про Маска согл, а вот Трамп вряд ли.
Маск - бездарь. Его папа владелец алмазной шахты в Африке. А потом НАСА нашпиговала его деньгами. То есть он поднялся чисто на госбабках. А Теслу вообще не он создавал, а два каких-то других мужика, которых никто сейчас не помнит 💁♀️
А Трамп вообще сумасшедший. Этот псих реально развяжет ядерку. Он угрожал бомбить Москву 😱💁♀️
Акции Tesla выросли на 12% после отчёта за третий квартал 2024 года
Маск хорошо старается, вот и акции у него постоянно растут, тесла вообще отличная машина
Жесть
Все, побежал покупать акции Теслы...
Маск богатеет вдоль и поперек.