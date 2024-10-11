Маск представил прототипы беспилотного такси Cybercab и фургона Robovan

И проехался на такси по территории студии Warner Bros.Обновлено в 12:21 мск. Акции Tesla падают на премаркете на 5,58% на фоне презентации.Tesla провела презентацию “We, Robot” на студии Warner Bros. в Калифорнии, пишет The Verge. На ней глава компании Илон Маск показал прототип роботакси Cybercab без руля и педалей.Cybercab поддерживает индуктивную зарядку (без кабеля), а двери машины открываются вверх. Издание отмечает, что внутри могут разместиться только два пассажира.Источник: Tesla / The VergeПо словам Маска, Tesla рассчитывает начать производство Cybercab до 2027 года, пишет CNBC. The Verge указывает, что для этого потребуются разрешения регуляторов.Где именно будут выпускать автомобиль, Маск не уточнил, но добавил, что его цена составит менее $30 тысяч (около 2,9 млн рублей по курсу на 11 октября 2024 года).Один из посетителей мероприятия сказал TechCrunch, что по территории студии ездит около 20 Cybercab. Сам Маск заявил, что у компании уже есть 21 такой беспилотник, а всего на территории Warner Bros. находится 50 беспилотных машин.Илон Маск проехал на Cybercab по территории студии / Источник: TeslaТакже Маск представил прототип беспилотного минивэна Robovan, который сможет перевозить до 20 человек и грузы. Автомобиль также будет поддерживать беспроводную зарядку.Сроки выпуска и возможные цены Robovan Маск не упомянул.Маск презентует Robovan / Источник: TeslaПосле презентации к людям вышла группа роботов Optimus. Маск отметил, что к ним можно подходить и они подадут, например, напитки.Источник: Tesla / The VergeНо, как отмечает The Verge, по сути Optimus не делали ничего особо полезного: например, один стоял на баре и просто держал чашку со льдом, другой подавал подарочные пакеты.Optimus раздаёт подарочные пакеты / Источник: Tesla, The Verge#новости #tesla
Круто, но нам тут надо сначала с ютюбом, дискордом и прочими неудобными разобраться
Нас намеренно земедляют 💁♀️
В России реально любой алкаш у К&Б обладает гораздо большей фантазией чем Илон Маск 💁♀️
Это будет долго и болезненно.
Тем временем в стране нитакусиков размышляют над тем, что бы ещё такого заблокировать, что бы наконец никто не мешал вставать с колен
Про вставание с колен уже речи не идёт. В этом сезоне борьба с ЛГБТ и бездетностью.
Макс, вроде, не страна.