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Таня Боброва
Транспорт

Маск представил прототипы беспилотного такси Cybercab и фургона Robovan

И проехался на такси по территории студии Warner Bros.

Обновлено в 12:21 мск. Акции Tesla падают на премаркете на 5,58% на фоне презентации.

  • Tesla провела презентацию “We, Robot” на студии Warner Bros. в Калифорнии, пишет The Verge. На ней глава компании Илон Маск показал прототип роботакси Cybercab без руля и педалей.
  • Cybercab поддерживает индуктивную зарядку (без кабеля), а двери машины открываются вверх. Издание отмечает, что внутри могут разместиться только два пассажира.
Источник: Tesla / The Verge
Источник: Tesla / The Verge
Маск представил прототипы беспилотного такси Cybercab и фургона Robovan
Маск представил прототипы беспилотного такси Cybercab и фургона Robovan
  • По словам Маска, Tesla рассчитывает начать производство Cybercab до 2027 года, пишет CNBC. The Verge указывает, что для этого потребуются разрешения регуляторов.
  • Где именно будут выпускать автомобиль, Маск не уточнил, но добавил, что его цена составит менее $30 тысяч (около 2,9 млн рублей по курсу на 11 октября 2024 года).
  • Один из посетителей мероприятия сказал TechCrunch, что по территории студии ездит около 20 Cybercab. Сам Маск заявил, что у компании уже есть 21 такой беспилотник, а всего на территории Warner Bros. находится 50 беспилотных машин.
Илон Маск проехал на Cybercab по территории студии / Источник: Tesla
  • Также Маск представил прототип беспилотного минивэна Robovan, который сможет перевозить до 20 человек и грузы. Автомобиль также будет поддерживать беспроводную зарядку.
  • Сроки выпуска и возможные цены Robovan Маск не упомянул.
Маск презентует Robovan / Источник: Tesla
  • После презентации к людям вышла группа роботов Optimus. Маск отметил, что к ним можно подходить и они подадут, например, напитки.
Источник: Tesla / The Verge
Источник: Tesla / The Verge
  • Но, как отмечает The Verge, по сути Optimus не делали ничего особо полезного: например, один стоял на баре и просто держал чашку со льдом, другой подавал подарочные пакеты.
Optimus раздаёт подарочные пакеты / Источник: Tesla, The Verge

#новости #tesla

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51 комментарий
Тим

Круто, но нам тут надо сначала с ютюбом, дискордом и прочими неудобными разобраться

16
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Aina Timo
16
1
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Запопу Кусь

Нас намеренно земедляют 💁‍♀️

В России реально любой алкаш у К&Б обладает гораздо большей фантазией чем Илон Маск 💁‍♀️

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Станислав Кочергин

Это будет долго и болезненно.

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Dan

Тем временем в стране нитакусиков размышляют над тем, что бы ещё такого заблокировать, что бы наконец никто не мешал вставать с колен

10
1
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new_comment

Про вставание с колен уже речи не идёт. В этом сезоне борьба с ЛГБТ и бездетностью.

4
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Станислав Кочергин

Макс, вроде, не страна.

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