Индекс Мосбиржи в ходе торгов опускался ниже 2800 пунктов — впервые с 10 января 2025 года

Он падает 13 дней подряд. Динамика IMOEX с 28 марта по 4 апреля 2025 года. Скриншот vc.ruВ 14:32 мск индекс Мосбиржи снизился до 2795 пунктов, пишут «РБК Инвестиции». На 15:38 мск он составляет 2811 пунктов, следует из данных площадки.Показатель снижается 13 дней подряд — это рекорд в истории индекса Мосбиржи. До этого самый длительный период падения составлял 10 дней, его зафиксировали в мае 1998 года.Российский рынок акций падает вслед за ценами на нефть, поясняют аналитики «Альфа-Инвестиций». Стоимость барреля марки Brent упала ниже $65 — впервые с 23 августа 2021 года.Кроме того, на рынок продолжает давить «отсутствие явного прогресса» в урегулировании отношений между Россией и США и новостей о возможном ужесточении санкций, а также ускорение недельной инфляции, отмечали эксперты «БКС Инвестиции» и «Цифра брокера».При этом курс доллара на межбанковском рынке остаётся стабильным. На 15:11 мск стоимость одного доллара составляет 84,83 рубля (+0,9% к уровню прошлого дня).#новости #мосбиржа