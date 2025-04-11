Финтех-сервис с основателями из России Stape привлёк $1 млн

Инвестиции пойдут на маркетинг, расширение платёжных интеграций и выход на новые рынки.Среди инвесторов — основатель сервиса облачного гейминга Playkey (в 2021 году его продали VK) Егор Гурьев, сообщили в компании. Имена остальных участников сделки не раскрываются.Stape в ноябре 2023 года основал предприниматель Алексей Чистяков и «члены технической команды». На старте они вложили в проект около $200 тысяч.Stape разрабатывает SaaS-платформу для расчётов, которая позволяет компаниям проводить выплаты на счета фрилансеров и подрядчиков по всему миру в долларах, евро, рублях и криптовалюте. Фиксированная комиссия сервиса – $50 за выплату.Головной офис компании находится в США, филиалы — в России, ОАЭ и Гонконге. У сервиса более 200 клиентов — компаний из этих стран, а также из Кувейта, Австралии, Сингапура, США и других.Выручку и прибыль в компании не раскрыли, но отметили, что за первый год работы проект показал валовый оборот порядка 1 млрд (в пересчёте на рубли по курсу на март 2025), при этом операционно уже показал положительный результат, заявили в Stape.В ближайших планах компании — наладить выплаты в более чем 30 основных локальных валютах развивающихся стран и выйти на новые рынки, включая регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка).По итогам 2025 года Stape рассчитывает на международную выручку в $20 млн. В течение следующих двух лет сервис намерен занять 10% российского рынка трансграничных оплат.#новости