Акции ВТБ росли на 25% на фоне рекомендации выплатить первые с 2021 года дивиденды

Наблюдательный совет посоветовал выплатить по 25,58 рубля на акцию.Наблюдательный совет директоров ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 25,58 рубля на обыкновенную акцию, пишет «Интерфакс». Банк запланировал выплату дивидендов впервые с 2021 года, отмечает РБК.Окончательное решение примут акционеры — их годовое общее собрание запланировано на 30 июня 2025 года. Последний день покупки бумаг под дивиденды — 10 июля. Если банк выплатит их, текущая доходность по его акциям будет одной из самых высоких в секторе — около 25% к текущим котировкам, отметили в «Т-Инвестициях».На фоне новости акции ВТБ на Мосбирже выросли на 24,97%, пишет «РБК Инвестиции». На 15:33 мск бумаги компании прибавляют на 16,27% и стоят 101,47 рубля за штуку.#новости #втб