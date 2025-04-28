Мосбиржа запустила внебиржевые торги заблокированными акциями из США

Продавать их смогут все, покупать — только квалифицированные инвесторы. Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи), 28 апреля 2025 года включил в список доступных для внебиржевых сделок 127 иностранных ценных бумаг. Об этом пишут «РБК Инвестиции» и «Ведомости», которые ознакомились со списком.Из них 108 — заблокированные американские акции, 19 — замороженные фонды международной инвестиционной группы FinEx. Среди бумаг — акции Apple, Amazon, Cisco Systems, Microsoft, Tesla, Berkshire Hathaway, Alphabet, Nvidia, Visa, Intel, Coca-Cola, Mastercard, McDonald's, Netflix и других. В Мосбирже подтвердили «РБК Инвестициям» техническую возможность проведения внебиржевых сделок с этими бумагами. Продавать акции смогут все инвесторы, покупать — только квалифицированные. Также о запуске торгов говорят в «Цифра Брокере» и ВТБ.В ВТБ обращают внимание: расчёты проводятся в рублях, на ИИС доступна только продажа, для совершения сделок акции должны находиться на торговом разделе в НРД.Подобные торги замороженными активами среди клиентов, например, запускали «Т-Инвестиции»: сначала в долларах — с октября 2022 года, а затем перезапустили в рублях — с ноября 2024-го.Источник: Мосбиржа В 2022 году Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД Мосбиржи. Общий объём заблокированных иностранных ценных бумаг оценивался в 6 трлн рублей.#новости #мосбиржа