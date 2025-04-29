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Карина Пардаева
Инвестиции

Freedom Broker рассчитывает восстановить работу к началу торгов на американской бирже после суточного простоя

Примерно к 16:30 мск.

  • Брокер Freedom Broker 28 апреля 2025 года приостановил торги на платформе из-за технического сбоя в центрах обработки данных. Недоступна торговая система – котировки, графики, подключение к биржам.

Редчайшая фигня. Поверить в это команда не могла несколько часов. [...] Честно говоря, это первый раз с 2008 года, когда мы не будем торговать целый рабочий день. Ни онлайн, ни по телефону.

Тимур Турлов, основатель и гендиректор Freedom Holding
  • Турлов заявил, что «данные клиентов целы, учёт вообще не затронут сбоем». Компания расследует причины.
  • 29 апреля он сообщил, что специалисты заканчивают восстанавливать кластер торговой системы Freedom Broker, но «происходит всё сильно медленнее, чем хотелось бы». Турлов добавил, что «к открытию американской сессии должны» возобновить работу — примерно к 16:30 мск, пояснили vc.ru в пресс-службе компании.
  • Зарегистрированный в США и базирующийся в Казахстане Freedom Holding в октябре 2022 года продал все финансовые активы в России. Сумма сделки составила $33 млн, в зачёт неё вошли обязательства холдинга на $107 млн.
  • Турлов объяснял, что продажа нужна, чтобы российский бизнес мог продолжать работу. А держать его внутри американской компании невозможно — из-за запрета на инвестиции в Россию для резидентов США и ограничений на сделки с «недружественными» нерезидентами.

#новости #фридомфинанс

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