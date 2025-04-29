Freedom Broker рассчитывает восстановить работу к началу торгов на американской бирже после суточного простоя

Примерно к 16:30 мск.Брокер Freedom Broker 28 апреля 2025 года приостановил торги на платформе из-за технического сбоя в центрах обработки данных. Недоступна торговая система – котировки, графики, подключение к биржам.Редчайшая фигня. Поверить в это команда не могла несколько часов. [...] Честно говоря, это первый раз с 2008 года, когда мы не будем торговать целый рабочий день. Ни онлайн, ни по телефону.Тимур Турлов, основатель и гендиректор Freedom HoldingТурлов заявил, что «данные клиентов целы, учёт вообще не затронут сбоем». Компания расследует причины.29 апреля он сообщил, что специалисты заканчивают восстанавливать кластер торговой системы Freedom Broker, но «происходит всё сильно медленнее, чем хотелось бы». Турлов добавил, что «к открытию американской сессии должны» возобновить работу — примерно к 16:30 мск, пояснили vc.ru в пресс-службе компании.Зарегистрированный в США и базирующийся в Казахстане Freedom Holding в октябре 2022 года продал все финансовые активы в России. Сумма сделки составила $33 млн, в зачёт неё вошли обязательства холдинга на $107 млн.Турлов объяснял, что продажа нужна, чтобы российский бизнес мог продолжать работу. А держать его внутри американской компании невозможно — из-за запрета на инвестиции в Россию для резидентов США и ограничений на сделки с «недружественными» нерезидентами.#новости #фридомфинанс