HeadHunter выкупил 100% разработчика системы для обучения и оценки сотрудников Edstein

Её интегрируют в принадлежащий холдингу HR-стартап SkillazHeadHunter увеличил свою долю в Edstein с 25% до 100%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные СПАРК. Основатель Edstein Евгений Обогоров подтвердил газете факт сделки, но не раскрыл сумму. По его словам, продукт Edstein станет «одним из модулей» системы оценки и мотивации сотрудников Skillaz, 90% которой принадлежит HeadHunter.Холдинг также переименовал ООО «Эдштейн» в ООО «Скилаз-ЛМС». Сайт Edstein не работает.В HeadHunter отказались от комментариев. Опрошенные газетой эксперты оценили сделку в 200-350 млн рублей.В 2019 году HeadHunter купил 25% в Skillaz. Источники «Ведомостей» оценивали сделку в 250 млн рублей, а компанию — в 1 млрд рублей. В 2021-м холдинг нарастил долю до 65%, а в январе 2025-го — до 90%, указывает газета.В конце 2022-го HeadHunter получил 25% Edstein и опцион на выкуп контроля. Объём инвестиций тогда не раскрыли.#новости #headhunter