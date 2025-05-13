Минцифры в 2025-2027 годах выделит 13 млрд рублей на гранты для ИТ-компаний

После завершения программы льготного кредитования они стали единственным доступным видом поддержки, говорят эксперты. Максут Шадаев, глава Минцифры. Фото «Ъ» Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) в 2025-2027 годах получит от Минцифры 13 млрд рублей на поддержку российских ИТ-компаний, пишут «Ведомости» со ссылкой на решение министерства.В 2025 году РФРИТ получит 4,56 млрд рублей, в 2026-м — 4,55 млрд рублей, в 2027-м — 4,5 млрд, следует из документа. Выдавать гранты фонд будет на доработку и внедрение «особо значимых проектов» (ОЗП) — отечественных аналогов иностранных решений.Статус особо значимого проекта может получить ИТ-продукт, который одобрит президиум правительственной комиссии по цифровому развитию.РФРИТ запустили в 2017 году как оператора господдержки по импортозамещению ПО. Летом 2023-го по подозрению в коррупции арестовали замглавы Минцифры Максима Паршина, который курировал работу фонда. После этого ведомство приостановило выделение денег и начало проверку сотрудников.В конце 2023-го глава Минцифры Максут Шадаев завявил, что министерство продолжит выделять гранты. Однако 4 млрд рублей, выделенные на 2024 год, не были распределены, отмечают «Ведомости». Сумму перенесли на 2025-й.Опрошенные газетой эксперты признают, что после завершения программы льготного кредитования в сентябре 2024 года гранты стали единственным доступным бизнесу видом поддержки.Однако использование бюджетных денег накладывает большую нагрузку, связанную с отчётностью, отмечают они. Поэтому господдержку проще получить крупным компаниям, а не перспективным проектам «из народа».#новости #минцифры