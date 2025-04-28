Суд приговорил бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина к девяти годам колонии по обвинению в коррупции

Его обвиняли в получении взятки в 3,5 млн рублей. Приговор огласил Хамовнический суд Москвы, пишет РБК. Он признал Паршина и бывшего руководителя «БФТ-Холдинга» Александра Моносова виновными в получении и даче взятки.Паршина приговорили к девяти годам колонии строгого режима, Моносова — к восьми с половиной годам. Кроме того, они обязаны заплатить штраф — по 315 млн рублей каждый. Оба вину не признали.Прокуратура просила приговорить Паршина к 13 годам колонии, Моносова — к 12 годам.Источник: «РИА Новости»Максим Паршин работал в правительстве с 2016 года и с 2018-го занимал пост замглавы Минцифры. Там он руководил федеральными проектами «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».В июле 2023 года Следственный комитет попросил суд арестовать чиновника по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, взятку в 3,5 млн рублей ему дал глава «БФТ-Холдинга» Александр Моносов за получение грантов на разработку и внедрение российского ПО.Суд отказался арестовывать Паршина и вместо этого отправил его под домашний арест. Однако апелляционная инстанция пересмотрела решение и перевела его в СИЗО. Из Минцифры Паршина уволили.#новости #минцифры #максимпаршин