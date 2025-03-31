Прокуратура попросила приговорить бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в коррупции

И назначить штраф в 315 млн рублей.Прокурор озвучил позицию обвинения в ходе прений сторон, передают корреспонденты «Ведомостей», «Интерфакса» и ТАСС из зала суда. По его словам, вина Паршина во время судебного процесса полностью доказана.«Прошу назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 315 млн рублей», — заявил гособвинитель.Второму фигуранту — бывшему руководителю «БФТ-Холдинга» Александру Моносову — прокурор попросил назначить 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.После прокуратуры свою позицию представит сторона защиты. Следом право последнего слова получат подсудимые. Затем суд удалится для вынесения приговора — дату его оглашения пока не назвали.Максим Паршин в зале суда, 2024 год. Фото «РИА Новости» Максим Паршин работал в правительстве с 2016 года и с 2018-го занимал пост замглавы Минцифры. Там он руководил федеральными проектами «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».В июле 2023 года Следственный комитет попросил суд арестовать чиновника по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, взятку в 3,5 млн рублей ему дал глава «БФТ-Холдинга» Александр Моносов за получение грантов на разработку и внедрение российского ПО.Суд отказался арестовывать Паршина и вместо этого отправил его под домашний арест. Однако апелляционная инстанция пересмотрела решение и перевела его в СИЗО. Из Минцифры Паршина уволили.Максимальное наказание по ч. 6 ст. 290 УК — 15 лет лишения свободы, а также штраф «до стократной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 15 лет».#новости #минцифры #максимпаршин