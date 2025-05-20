Китайский производитель аккумуляторов для электромобилей CATL в ходе IPO на Гонконгской бирже привлёк $4,6 млрд

Компания занимает 38% рынка и поставляет батареи для Tesla, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz и других.Фото c церемонии листинга CATL в Гонконге. Источник: BloombergBloomberg называет первичное размещение акций Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) крупнейшим в мире в 2025 году. После начала торгов бумаги компании выросли на 16%, до $306,2 за шутку, а рыночная капитализация достигла 1,3 трлн юайней ($158 млрд), следует из данных агентства.«CATL — символ успеха Китая как мирового лидера в области экологичной энергетики», — говорят аналитики. Привлекательность её акций перевешивает риски, связанные с тарифным противостоянием Китая и США. Компания ожидает «незначительного влияния» от таможенных тарифов Трампа.По данным SNE Research, которые приводит Bloomberg, компания занимает 38% мирового рынка аккумуляторов для машин, опережая ближайшего конкурента BYD больше чем на 20%. CATL поставляет батареи для Tesla, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz и других. Выручка за 2024 год составила $50 млрд, а чистая прибыль — $7 млрд.Привлечённые в ходе IPO деньги CATL планирует направить на расширение бизнеса на зарубежных рынках, в особенности европейском.Компания демонстрирует успехи, несмотря на попадание в чёрный список Пентангона в начале 2025 года, отмечает Bloomberg. Помимо этого, члены Конгресса США призывали JPMorgan Chase и Bank of America отказаться от работы над размещением CATL из-за подозрения в связях с китайскими военными. Но оба американских банка продолжили сотрудничать с ней.#новости