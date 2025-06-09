Qualcomm договорилась о покупке разработчика чипов Alphawave за $2,4 млрд

Акции британской компании выросли более чем на 23%.Источник фото: QualcommСделку планируют закрыть в течение первых трёх месяцев 2026 года, если её одобрят акционеры и регуляторы, пишет The Guardian.Акционеры Alphawave получат по $2,48 (183 британских пенса) за акцию — почти на 96% выше цены закрытия 31 марта 2025 года, когда Qualcomm впервые объявила о своём интересе к компании. Кроме того, им предложили обменять акции Alphawave на 0,01662 акции Qualcomm.Сделка «укрепит амбиции» Qualcomm в сфере ИИ, расширив её портфель интеллектуальной собственности в области дата-центров и сетей 5G, пишет Financial Times.Генеральный директор Alphawave Тони Пиалис охарактеризовал сделку как возможность «расширить ассортимент, охватить более широкую клиентскую базу и укрепить наши технологические возможности», отмечает The Guardian.Alphawave основали в 2017 году. Компания разрабатывает высокоскоростные полупроводниковые и коммуникационные технологии для центров обработки данных и ИИ-сервисов.#новости #qualcomm