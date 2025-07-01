Владимир Путин ввёл новый тип счетов для инвестиций иностранцев в российский рынок

Точный режим их работы сформулирует ЦБ. Президент подписал указ о дополнительных гарантиях для новых вложений иностранных инвесторов на российском рынке. Документ оговаривает условия, при которых иностранцы могут вкладываться в российский рынок без учёта ограничений, введённых после 2022 года.Гарантии действуют при покупке или продаже российских акций на бирже или в ходе IPO, использовании деривативов или размещении средств на вкладе в российском банке.Согласно указу, с 1 июля 2025 года для «дружественных» и «недружественных» нерезидентов вводится новый тип счетов — «ИН». С них нужно вкладывать средства и приобретать ценные бумаги. Делать это с других счетов запрещено.На счетах типа «ИН» будут учитываться акции, облигации, включая облигации федерального займа, паи инвестиционных фондов, а также денежные средства — как в рублях, так и в валюте.Инвесторы смогут приобретать ценные бумаги без необходимости заводить спецсчета типа «С», на которых заблокированы «старые» активы иностранцев из «недружественных» государств.#новости