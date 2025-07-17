Сервис информационных рассылок Substack привлёк $100 млн при оценке в $1,1 млрд — NYT

Деньги направят на разработку новых функций и выход на рекламный рынок. Инвесторами выступили Chernin Group, BOND, Klutch Sports, Andreessen Horowitz, а также сооснователь бренда одежды Skims Йенс Греде, пишет The New York Times. Оценку в $1,1 млрд газета приводит со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.Привлечённые деньги планируют направить на разработку новых функций в приложении Substack и запуск рекламы на платформе.Изначальная бизнес-модель компании опиралась на комиссию в 10% от подписок на платные рассылки авторов. Теперь у сервиса «миллионы пользователей», а авторы могут «не только публиковать контент, но также находить новую аудиторию и возможности», говорит сооснователь Substack Хэмиш Маккензи.В 2022 году Substack представил мобильное приложение с новостной лентой похожей на X или Bluesky, в которой пользователи могут делиться публикациями, а также функцией прямых трансляций.При этом раньше Маккензи критиковал соцсети, описывая их как «нарративное безумие» и «балаган», а рекламную модель монетизации называл «прогоревшей», отмечает The New York Times.Изменение взглядов он называет «принятием новых возможностей», но отмечает, что Substack не будет «бездумно копировать устаревшие модели работы».Полина ЛааксоAI17.11.2024Исследование: 10% популярных авторов рассылок на Substack используют нейросети при написании текстов Например, для сбора данных и редактуры. Остановить эту тенденцию вряд ли получится, но понадобятся отличительные бейджи: «Сделано человеком».Substack — это сервис рассылок для журналистов и писателей. Авторы могут делиться своими текстами бесплатно или по подписке. Последние платят компании 10% комиссии.В ноябре 2021 года число платных подписчиков платформы достигло 1 млн — оно выросло в четыре раза. Тогда же инвесторы оценили компанию в $650 млн.#новости #substak