Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Инвестиции
Личный опыт
Деньги
Крипто
Образование
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Инвестиции

Акции бренда одежды American Eagle выросли на 10% после запуска рекламы с актрисой Сидни Суини — так он пытается привлечь более молодую аудиторию

С начала 2025 года бумаги компании упали примерно на 35%.

  • 23 июля 2025 года акции American Eagle завершили торги на отметке $10,9 за штуку — на 7,9% выше итогов предыдущей сессии. 24 июля на пике бумаги компании выросли на 10% — до отметки $12. На 17:05 мск они торгуются по цене $11,52.
  • Рост акций American Eagle связан с запуском рекламной кампании с участием американской актрисы Сидни Суини, пишет Reuters. По словам издания, бренд сделал ставку на звезду сериалов «Эйфория» и «Белый лотос», чтобы увеличить продажи и «восстановить связь» с более молодым поколением.
Источник здесь и далее: American Eagle
Источник здесь и далее: American Eagle
  • Компания испытывает трудности из-за снижения спроса и введения пошлин президентом США Дональдом Трампом на ввозимые в страну товары.
  • По данным Reuters, рекламная кампания American Eagle с Сидни Суини стала «самой дорогой» в истории бренда. Её бюджет неизвестен.

#новости #акции

3
3
1
1
19 комментариев