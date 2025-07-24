Акции бренда одежды American Eagle выросли на 10% после запуска рекламы с актрисой Сидни Суини — так он пытается привлечь более молодую аудиторию

С начала 2025 года бумаги компании упали примерно на 35%. 23 июля 2025 года акции American Eagle завершили торги на отметке $10,9 за штуку — на 7,9% выше итогов предыдущей сессии. 24 июля на пике бумаги компании выросли на 10% — до отметки $12. На 17:05 мск они торгуются по цене $11,52.Рост акций American Eagle связан с запуском рекламной кампании с участием американской актрисы Сидни Суини, пишет Reuters. По словам издания, бренд сделал ставку на звезду сериалов «Эйфория» и «Белый лотос», чтобы увеличить продажи и «восстановить связь» с более молодым поколением.Источник здесь и далее: American EagleКомпания испытывает трудности из-за снижения спроса и введения пошлин президентом США Дональдом Трампом на ввозимые в страну товары.По данным Reuters, рекламная кампания American Eagle с Сидни Суини стала «самой дорогой» в истории бренда. Её бюджет неизвестен.#новости #акции