Узбекистанский ИТ-холдинг Uzum привлёк $65,5 млн при оценке в $1,5 млрд

В 2024 году компания стала «единорогом». Источник: UzumРаунд инвестиций возглавили китайская Tencent и базирующийся в Лондоне и Нью-Йорке фонд VR Capital, пишет Bloomberg. Uzum привлекла «почти» $70 млн при оценке в $1,5 млрд.Экосистема основанного в 2022-м Uzum объединяет маркетплейс Uzum Market, сервис экспресс-доставки Uzum Tezkor, цифровой банк Uzum Bank, KapitalBank, сервис рассрочки Uzum Nasiya, сервис для покупки автомобилей UzumAvto и приложение для развития бизнеса Uzum Business.Сервисами компании пользуются более 17 млн человек в месяц — около половины населения Узбекистана или примерно две трети всех пользователей смартфонов в стране, отмечает TechCrunch. Чистая прибыль Uzum в 2024 году составила около $150 млн, увеличившись на 50% год к году.В августе 2024 года подразделение цифрового банкинга Uzum Bank запустило дебетовую карту Visa. По состоянию на август 2025-го выпущено более 2 млн карт, а концу 2025 года в компании рассчитывают превысить отметку в 5 млн карт.В Узбекистане работает больше 1500 пунктов выдачи заказов Uzum. Там же пользователи могут оформить карту Uzum Bank.Основатель и генеральный директор Uzum Джасур Джумаев называет причинами успеха компании «понимание культуры и деловой среды страны в сочетании с технической и операционной экспертизой».В «среднесрочной» перспективе Uzum планирует выйти на биржу, но до этого компания рассчитывает привлечь около ещё до $300 млн в 2026 году. На текущий момент суммарный объём инвестиций в компанию составил $137 млн.В марте 2024 года Uzum стала первым технологическим «единорогом» в Узбекистане — компания привлекла более $50 млн в капитал и более $50 млн в виде заёмных средств при оценке свыше $1 млрд.#новости #uzum