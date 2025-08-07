Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace привлекла $868 млн в ходе IPO

Капитализация составила $6,5 млрд. Источник: BloombergКомпания из Техаса, разрабатывающая ракеты-носители и космические аппараты, продала 19,2 млн акций по цене $45 за штуку, пишет Bloomberg. Изначально Firefly Aerospace объявила диапазон от $35 до $39, затем повысила его до $41-43.Андеррайтерами выступили Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group и Wells Fargo. Капитализация Firefly Aerospace составила $6,5 млрд, с учётом опционов и варрантов она превысит $7 млрд, отмечает издание.Бумаги компании будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером FLY. По итогам финансового 2024 года убыток Firefly Aerospace составил $231 млн против $135,5 млн в 2023-м. Выручка в 2024 году выросла на 10% год к году — до $60,8 млн.В феврале 2022 года крупнейшим акционером компании стала AE Industrial Partners, приобретя долю у Noosphere Venture Partners украинского предпринимателя Макса Полякова.Он был вынужден продать свою долю по требованию властей США, опасавшихся, что технологии могут попасть в Украину или другие страны, которые занимаются разработкой ракетных программ.#новости #fireflyaerospace