Инвесткомпания Sk Capital вложила 5 млрд рублей в разработчика ИТ-решений Softline

Сделка сопоставима с 30% объёма всех венчурных инвестиций в России за 2024 год.Фото «Ведомости» Дополнено в 13:30 мск. Акции Softline на Мосбирже выросли до 119,58 рублей за штуку. Перед закрытием торгов 11 августа бумаги подскочили со 105,3 рубля до 116 рублей. Совокупный рост составил больше 20%. О соглашении «Ведомостям» рассказали два осведомлённых источника. Информацию подтвердили Softline и Sk Capital (принадлежит на 50% «ВЭБ.РФ» и на 50% фонду «Сколково»).В результате внебиржевой сделки инвестор получит «более 10%», став крупнейшим миноритарным владельцем ПАО «Софтлайн», рассказали стороны. Sk Capital также взяла на себя обязательство не продавать акций в течение двух лет после завершения сделки.Управляющий директор Sk Capital Владимир Сухоруков назвал сделку «одним из оптимальных и перспективных вложений в технологический сектор России, нацеленных в том числе на консолидацию нишевых компаний в области лазеров и цифровизацию промышленности».Для российского рынка ИТ-инвестиций сделка «довольно значительная», отмечает основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. По его словам, объём всех венчурных инвестиций в России за 2024 год — примерно 16,4 млрд рублей, а сделка с Softline составляет около 30% от этой суммы.Softline в 1993 году основал Игорь Боровиков, в 2021-м компания вышла на Лондонскую биржу с капитализацией в $1,5 млрд. Летом 2022-го бизнес разделили на российскую «Софтлайн» и международную Noventiq. В сентябре 2023 года российская компания вышла на Московскую биржу.Выручка ПАО «Софтлайн» в 2024 году, по данным «Контур Фокуса», составила 32,7 млрд рублей. Чистая прибыль — 1,4 млрд рублей.