Артур Томилко
Инвестиции

Инвесткомпания Sk Capital вложила 5 млрд рублей в разработчика ИТ-решений Softline

Сделка сопоставима с 30% объёма всех венчурных инвестиций в России за 2024 год.

Фото «Ведомости» 
Фото «Ведомости» 

Дополнено в 13:30 мск. Акции Softline на Мосбирже выросли до 119,58 рублей за штуку. Перед закрытием торгов 11 августа бумаги подскочили со 105,3 рубля до 116 рублей. Совокупный рост составил больше 20%.

  • О соглашении «Ведомостям» рассказали два осведомлённых источника. Информацию подтвердили Softline и Sk Capital (принадлежит на 50% «ВЭБ.РФ» и на 50% фонду «Сколково»).
  • В результате внебиржевой сделки инвестор получит «более 10%», став крупнейшим миноритарным владельцем ПАО «Софтлайн», рассказали стороны. Sk Capital также взяла на себя обязательство не продавать акций в течение двух лет после завершения сделки.
  • Управляющий директор Sk Capital Владимир Сухоруков назвал сделку «одним из оптимальных и перспективных вложений в технологический сектор России, нацеленных в том числе на консолидацию нишевых компаний в области лазеров и цифровизацию промышленности».
  • Для российского рынка ИТ-инвестиций сделка «довольно значительная», отмечает основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. По его словам, объём всех венчурных инвестиций в России за 2024 год — примерно 16,4 млрд рублей, а сделка с Softline составляет около 30% от этой суммы.
  • Softline в 1993 году основал Игорь Боровиков, в 2021-м компания вышла на Лондонскую биржу с капитализацией в $1,5 млрд. Летом 2022-го бизнес разделили на российскую «Софтлайн» и международную Noventiq. В сентябре 2023 года российская компания вышла на Московскую биржу.
  • Выручка ПАО «Софтлайн» в 2024 году, по данным «Контур Фокуса», составила 32,7 млрд рублей. Чистая прибыль — 1,4 млрд рублей.

#новости

