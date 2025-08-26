Акции Nissan потеряли больше 6% на фоне новостей о продаже пенсионным фондом Mercedes-Benz миноритарной доли в компании

С начала 2025 года акции японского автопроизводителя упали на 29%. Источник: BloombergПенсионный фонд Mercedes-Benz, владеющий 3,8% акций Nissan, полностью продаст свою долю в компании — около 140 млн акций на сумму $346 млн, пишет Reuters. В организации решение о продаже акций Nissan объяснили «очисткой портфеля».Принадлежащие пенсионному фонду бумаги будут предлагаться по цене от 337,5 йен ($2,2) до 345 йен ($2,3) за штуку — на 5-7% ниже, чем отметка в 363 йен ($2,5) на закрытии торгов 25 августа 2025 года.После старта торгов на Токийской бирже 26 августа акции Nissan падали на 6,8%, до 340,3 йен ($2,3) за бумагу, следует из данных Tradingview.За 2024 финансовый год, который завершился 31 марта 2025-го, убыток Nissan составил 670,9 млрд йен (около $4,5 млрд). Это третий по величине годовой убыток в истории компании. Компания столкнулась с трудностями на фоне американских пошлин и снижения объёмов продаж.В мае 2025 года в Nissan рассказали о планах по восстановлению бизнеса: автопроизводитель собирается закрыть семь заводов из 17 и сократить в общей сложности 20 тысяч сотрудников до 2027 финансового года. С начала 2025-го акции компании упали на 29%.#новости #nissan